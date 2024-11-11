Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 177В Самара — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
04:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рузаевка
12:20
12:35
354 км.
7 ч. 45 мин.
Рязань 1
18:54
19:06
699 км.
14 ч. 19 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:35
880 км.
18 ч. 0 мин.
