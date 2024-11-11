Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 014Е Москва — Челябинск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 014Е Москва — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
00:39
00:51
181 км.
2 ч. 59 мин.
Рузаевка
05:21
05:36
526 км.
7 ч. 41 мин.
Инза
07:04
07:06
620 км.
9 ч. 24 мин.
Барыш
07:54
07:55
674 км.
10 ч. 14 мин.
Сызрань 1
09:26
09:31
779 км.
11 ч. 46 мин.
Самара
11:18
12:08
888 км.
13 ч. 38 мин.
Новоотрадная
13:19
13:21
971 км.
15 ч. 39 мин.
Похвистнево
14:08
14:10
1032 км.
16 ч. 28 мин.
Бугуруслан
14:28
14:30
1051 км.
16 ч. 48 мин.
Абдулино
15:44
15:46
1132 км.
18 ч. 4 мин.
Приютово
16:16
16:18
1162 км.
18 ч. 36 мин.
Аксаково
16:37
16:39
1181 км.
18 ч. 57 мин.
Раевка
17:38
17:40
1232 км.
19 ч. 58 мин.
Уфа
19:45
20:27
1332 км.
22 ч. 5 мин.
Аша
22:06
22:08
1420 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Симская
22:49
22:51
1448 км.
1 д. 1 ч. 9 мин.
Кропачево
23:15
23:19
1466 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Усть-Катав
23:45
23:47
1481 км.
1 д. 2 ч. 5 мин.
Вязовая
00:03
00:05
1492 км.
1 д. 2 ч. 23 мин.
Бердяуш
01:14
01:16
1549 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Златоуст
02:12
02:14
1585 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Миасс 1
03:16
03:18
1617 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Чебаркуль
03:39
03:41
1632 км.
1 д. 5 ч. 59 мин.
Челябинск-Главный
05:00
1701 км.
1 д. 7 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Минусы: Дорогие билеты и жутко холодный кодниционер. Плюсы: Чисто, аккуратно, вагоны новые, проводники знают своё дело. Ездила в Челябинск по рабочим вопросам, выбрала этот фирменный поезд. Уровень сервиса хороший, ничего не могу сказать плохого. Но было холодно.
Поезд комфортный, приятный и удобный. Не сильно трясёт и можно спокойно наслаждаться поездкой. Но билеты дороговаты, как по мне. За такую стоимость мне должны были как в самолете бесплатное шампанское на тележке разносить)))) Ну а если сильно не придираться, то на 8 из 10 поезд тянет!!!
Ехал из Сырзани, все прошло очень хорошо. Высокий уровень обслуживания за адекватную стоимость.
Очень душевные проводницы, спасибо вам за поездку! Поезд очень хороший!
Если нужно быстро и комфортно добраться до Челябинска, то я могу порекомендовать именно этот поезд. Был пассажиром этого состава два раза и оба раза остался по итогу доволен поездкой.