Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 159Й Уфа — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 159Й Уфа — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
10:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Раевка
12:48
12:50
100 км.
1 ч. 58 мин.
Аксаково
13:57
13:59
151 км.
3 ч. 7 мин.
Приютово
14:18
14:20
170 км.
3 ч. 28 мин.
Абдулино
14:53
15:05
200 км.
4 ч. 3 мин.
Бугуруслан
16:32
16:34
281 км.
5 ч. 42 мин.
Похвистнево
16:52
16:54
300 км.
6 ч. 2 мин.
Новоотрадная
17:50
17:52
361 км.
7 ч. 0 мин.
Кинель
18:40
18:42
410 км.
7 ч. 50 мин.
Самара
19:30
20:26
444 км.
8 ч. 40 мин.
Новокуйбышевская
20:51
20:53
460 км.
10 ч. 1 мин.
Чапаевск
21:11
21:13
480 км.
10 ч. 21 мин.
Сызрань 1
23:06
23:11
564 км.
12 ч. 16 мин.
Ночка
02:12
02:14
739 км.
15 ч. 22 мин.
Сура
02:39
02:41
762 км.
15 ч. 49 мин.
Рузаевка
03:50
04:05
817 км.
17 ч. 0 мин.
Кадошкино
04:45
04:47
851 км.
17 ч. 55 мин.
Ковылкино
05:26
05:28
883 км.
18 ч. 36 мин.
Торбеево
06:10
06:12
927 км.
19 ч. 20 мин.
Потьма
06:35
06:37
949 км.
19 ч. 45 мин.
Зубова Поляна
06:48
06:50
954 км.
19 ч. 58 мин.
Рязань 1
10:15
10:45
1165 км.
23 ч. 25 мин.
Узуново
13:24
14:08
1236 км.
1 д. 2 ч. 34 мин.
Москва
Курский Вокзал
18:36
19:12
1383 км.
1 д. 7 ч. 46 мин.
Тверь
23:03
23:05
1545 км.
1 д. 12 ч. 13 мин.
Вышний Волочек
00:17
00:19
1661 км.
1 д. 13 ч. 27 мин.
Бологое-Московское
00:50
01:02
1704 км.
1 д. 14 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:49
2014 км.
1 д. 18 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поезд вроде бы и нормальный, но как-то сильно трясло, когда ехали по ЖД путям. Я уже было подумала, а не квадратные ли у нас колеса?)))) Потому что на некоторых участках дороги именно так и казалось.
Я уже не в первый раз ездил в этом поезде и нужно сказать что всегда было все хорошо. А тут – попался какой-то проводник, да еще и не в духе, нахамил, нервный какой-то. Вот и решил отзыв написать. Звали его вроде Павел. Разберитесь там со своими сотрудниками.
Я ехала не летом и даже не смотря на это все время дул кондиционер. Да так дул, что просто невыносимо, я после поездки еще две недели с горлом ходила больным. ЗАЧЕМ вы включаете так сильно обдув, когда и без кондиционера было нормально ехать и необязательно было его включать.
Отправила маму на этом поезде, она сказала что ей все понравилось. Решила вот отметиться.
Было все замечательно, кроме того что было прохладно. Всю дорогу я ехала в верхней одежде, по другому никак было не согреться.
Из окна так сильно сифонило, что пошли вы все на @#$ с такими ценами и такими поездами! Надеюсь что мой отзыв пропустят. Потому что сил больше нет. Втридорого дерут бабки, а толку по нулям, как было ражно так и дальше ездит по дорогам.