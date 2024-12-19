Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 114У Самара — Оренбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Оренбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
12:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богатое
14:19
14:20
81 км.
1 ч. 39 мин.
Неприк
14:47
14:48
107 км.
2 ч. 7 мин.
Бузулук
15:33
15:54
155 км.
2 ч. 53 мин.
Тоцкая
16:40
16:43
201 км.
4 ч. 0 мин.
Сорочинская
17:10
17:12
225 км.
4 ч. 30 мин.
Новосергиевская
17:57
17:58
276 км.
5 ч. 17 мин.
Переволоцкая
18:37
18:38
319 км.
5 ч. 57 мин.
Оренбург
19:48
381 км.
7 ч. 8 мин.
