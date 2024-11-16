Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 013В Москва — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
20:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
00:30
00:42
179 км.
4 ч. 30 мин.
Рузаевка
05:22
05:37
524 км.
9 ч. 22 мин.
Инза
07:01
07:03
618 км.
11 ч. 1 мин.
Барыш
07:51
07:53
672 км.
11 ч. 51 мин.
Сызрань 1
09:26
09:31
777 км.
13 ч. 26 мин.
Самара
11:18
12:10
886 км.
15 ч. 18 мин.
Новоотрадная
13:22
13:24
969 км.
17 ч. 22 мин.
Похвистнево
14:12
14:14
1030 км.
18 ч. 12 мин.
Бугуруслан
14:32
14:34
1049 км.
18 ч. 32 мин.
Абдулино
15:44
15:46
1130 км.
19 ч. 44 мин.
Приютово
16:16
16:18
1160 км.
20 ч. 16 мин.
Аксаково
16:37
16:39
1179 км.
20 ч. 37 мин.
Раевка
17:38
17:40
1230 км.
21 ч. 38 мин.
Уфа
19:45
20:27
1330 км.
23 ч. 45 мин.
Аша
22:09
22:11
1418 км.
1 д. 2 ч. 9 мин.
Симская
22:49
22:51
1446 км.
1 д. 2 ч. 49 мин.
Кропачево
23:15
23:19
1464 км.
1 д. 3 ч. 15 мин.
Усть-Катав
23:45
23:47
1479 км.
1 д. 3 ч. 45 мин.
Вязовая
00:03
00:05
1490 км.
1 д. 4 ч. 3 мин.
Бердяуш
01:14
01:16
1547 км.
1 д. 5 ч. 14 мин.
Златоуст
02:13
02:15
1583 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Миасс 1
03:17
03:19
1615 км.
1 д. 7 ч. 17 мин.
Чебаркуль
03:41
03:42
1630 км.
1 д. 7 ч. 41 мин.
Челябинск-Главный
05:00
1699 км.
1 д. 9 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Челябинск Распечатать расписание поезда