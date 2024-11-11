Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 103Ж Саратов — Уфа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 103Ж Саратов — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
06:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сенная
08:02
08:04
95 км.
2 ч. 2 мин.
Вольск 2
08:37
08:39
119 км.
2 ч. 37 мин.
Балаково
09:23
09:25
153 км.
3 ч. 23 мин.
Пугачевск
10:29
10:31
221 км.
4 ч. 29 мин.
Тополек
11:09
11:11
258 км.
5 ч. 9 мин.
Чапаевск
12:32
12:34
344 км.
6 ч. 32 мин.
Новокуйбышевская
12:50
12:51
364 км.
6 ч. 50 мин.
Самара
13:11
13:47
380 км.
7 ч. 11 мин.
Кинель
14:26
14:27
414 км.
8 ч. 26 мин.
Новоотрадная
15:02
15:04
463 км.
9 ч. 2 мин.
Похвистнево
15:54
15:55
524 км.
9 ч. 54 мин.
Бугуруслан
16:11
16:13
543 км.
10 ч. 11 мин.
Абдулино
17:17
17:19
624 км.
11 ч. 17 мин.
Приютово
17:49
17:51
654 км.
11 ч. 49 мин.
Аксаково
18:08
18:10
673 км.
12 ч. 8 мин.
Раевка
19:06
19:08
724 км.
13 ч. 6 мин.
Уфа
20:44
824 км.
14 ч. 44 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Саратов → Уфа Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Отличный поезд и проводницы! Буквально на днях ездили в Уфу. Могу однозначно сказать, что это более комфортно, чем чалиться в автобусе, а потом с неразгибающейся спиной ходить неделю. Поезд гораздо комфортнее в этом отношении.
Отличный поезд. Несколько раз ездил в командировку на нем – никаких претензий ни разу не возникало.
Конечно, сами вагоны уже старенькие и не стоит ждать от них супер комфорта однако еще не все до конца развалилось))))) Выбираю поездку поездом, потому что можно спокойно заняться своими делами и больше места, чем когда едешь на автомобиле.
Туалеты приличные. Проводницы приветливые. Поезд едет быстро, кроме Самары нигде не стоит приехал, открыл двери и закрыл сразу. Удобно и хорошо.
Благодарю за хорошее обслуживание. Отдельный привет хочу передать проводнице Оксане.
Всем привет! Хочу рассказать про нашу поездку. Ехали мы с мужем и двумя детьми (две девочки 5 и 8 лет). Поездку дети перенесли хорошо. Билет брали на этом же сайте. Проводница была очень веселой и приветливой, даже проходя мимо заигрывала с детьми. Чем вызвала их восторг)))) Супер!