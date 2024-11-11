Маршрут следования поезда 243Й Самара — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
18:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сызрань 1
20:26
20:45
109 км.
2 ч. 13 мин.
Инза
23:17
23:19
268 км.
5 ч. 4 мин.
Рузаевка
00:52
01:12
362 км.
6 ч. 39 мин.
Рязань 1
06:41
06:53
707 км.
12 ч. 28 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:29
888 км.
16 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд едет быстро, но долго стоит на станциях. Ехала на нем в силу вынужденной необходимости, думала что сервис будет лучше, чем он был.
От саранска до инзы такая хреновая дорога, что ехать невозможно. Или у нас был такой вагон, или там пора менять рельсы. Хотел почитать книжку перед сном, так трясло так, что взгляд не мог сфокусироваться на книге!
Приятные проводницы и хороший уровень обслуживания! Туалеты не скажу, что идеальные, но ходить не очень противно. Ночью было холодно, пришлось укутываться, дуло из окна.
Мне поездка не понравилась из-за того в каком состоянии был вагон. А он был в некудышном состоянии. Скрипело все старое воняло вообще дичь.
Если бы время прибытия в Москву было пораньше, то поезд был бы отличный. А так потом по Москве мотаться в этих пробках невозможно, идеальное время прибытия – 5 утра!