Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 238Й Москва — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
20:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
23:28
23:40
181 км.
2 ч. 56 мин.
Зубова Поляна
02:57
02:59
392 км.
6 ч. 25 мин.
Потьма
03:09
03:11
397 км.
6 ч. 37 мин.
Ковылкино
04:07
04:09
463 км.
7 ч. 35 мин.
Рузаевка
05:15
05:52
530 км.
8 ч. 43 мин.
Инза
07:38
07:40
624 км.
11 ч. 6 мин.
Сызрань 1
10:20
10:32
783 км.
13 ч. 48 мин.
Чапаевск
12:09
12:11
867 км.
15 ч. 37 мин.
Новокуйбышевская
12:29
12:31
887 км.
15 ч. 57 мин.
Самара
12:55
13:57
903 км.
16 ч. 23 мин.
Новоотрадная
15:19
15:21
986 км.
18 ч. 47 мин.
Похвистнево
16:21
16:23
1047 км.
19 ч. 49 мин.
Бугуруслан
16:44
16:46
1066 км.
20 ч. 12 мин.
Абдулино
18:10
18:22
1147 км.
21 ч. 38 мин.
Приютово
18:55
18:57
1177 км.
22 ч. 23 мин.
Аксаково
19:09
19:11
1196 км.
22 ч. 37 мин.
Аксеново
19:45
19:47
1227 км.
23 ч. 13 мин.
Уфа
22:37
1354 км.
1 д. 2 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Поезд никакущий. Просто отвратительный. Туалеты воняли так, что по всему вагону ветер периодически приносил этот отвратительный запах. Сделала замечание проводнице и только после этого она пошла и хотя бы как-то убила этот запах хлоркой.
Сначала когда начали ехать было очень холодно. Я вся промерзла. После этого наоборот натопили так, что вся спотела. И что вы думаете по итогу? Правильно – я заболела. Поездка не понравилась совсем.
Начнем с того что за окном осень, а поезд вообще не отапливался!!! Замерзли жутко. Проводница сказала что какие-то проблемы с отоплением, еще к зиме не сделали что-то там и поэтому оно не работает. Почему как брать деньги – так полную стоимость, а как оказывать услугу по перевозке – то ни отопления, ни нормального освещения в вагоне? Я буду жаловаться вышестоящему руководству.
Очень хорошо прошла поездка. Никаких проблем в процессе не было. Проводницы очень приятные и воспитанные женщины. При возникновении малейших вопросов и проблем они сразу же помогали. Поездка оказалась приятной.
Поездка жуткая. Чтобы я еще раз на этой колымаге куда поехала- не заставите. Лучше уже автостопом. Никакого сервиса, состояние поезда как в довоенное время.