Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 185У Оренбург — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 185У Оренбург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Оренбург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Оренбург
17:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Переволоцкая
18:30
18:31
62 км.
1 ч. 25 мин.
Новосергиевская
19:10
19:12
105 км.
2 ч. 5 мин.
Сорочинская
19:59
20:02
156 км.
2 ч. 54 мин.
Тоцкая
20:29
20:31
180 км.
3 ч. 24 мин.
Бузулук
21:21
21:42
226 км.
4 ч. 16 мин.
Кинель
23:00
23:02
346 км.
5 ч. 55 мин.
Самара
23:48
00:55
380 км.
7 ч. 49 мин.
Новокуйбышевская
01:22
01:24
396 км.
8 ч. 17 мин.
Чапаевск
01:50
01:52
416 км.
8 ч. 45 мин.
Сызрань 1
03:54
03:59
500 км.
10 ч. 49 мин.
Инза
06:23
06:25
659 км.
13 ч. 18 мин.
Рузаевка
06:58
07:27
753 км.
13 ч. 53 мин.
Рязань 1
12:59
13:11
1098 км.
19 ч. 54 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:38
1279 км.
23 ч. 33 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всю дорогу не было проводников вообще видно. Они, как оказалось уже ближе к выходу – тупо спали всю ночь.
Комфортный и быстрый поезд. Ночью было не холодно, Думала, что замерзну (в прошлый раз когда ехала – было очень холодно)
Вагоны чистые, поезд неплохой. Но вот проводницы всю дорогу сами себе там в своей коморке сидели и не обращали никакого внимания на пассажиров.
Добрый день! Проводницы попались очень приятные улыбчивые девчонки. Туалеты работали исправно. Однако в соседнем купе были дети и постоянно слышались какие-то крики и писки. Если вы можно было при покупке билета на поезд выбирать, чтобы рядом не было детей – было бы просто идеально.
Ничего не могу сказать нехорошего про этот поезд, но и ничего хорошего тоже. Обычный поезд, которых на дорогах каждый второй. Да, немного грязновато было, сразу заметил это. Но в целом – терпимо. У всего есть свои недостатки.