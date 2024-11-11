Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 032У Москва — Орск.
Маршрут следования поезда 032У Москва — Орск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Орск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
20:26
20:38
181 км.
3 ч. 14 мин.
Зубова Поляна
23:49
23:51
392 км.
6 ч. 37 мин.
Потьма
23:59
00:02
397 км.
6 ч. 47 мин.
Торбеево
00:21
00:23
419 км.
7 ч. 9 мин.
Ковылкино
00:58
01:00
463 км.
7 ч. 46 мин.
Рузаевка
02:01
02:16
530 км.
8 ч. 49 мин.
Ночка
03:23
03:25
607 км.
10 ч. 11 мин.
Инза
03:41
03:43
623 км.
10 ч. 29 мин.
Барыш
04:31
04:33
677 км.
11 ч. 19 мин.
Кузоватово
05:05
05:06
717 км.
11 ч. 53 мин.
Сызрань 1
06:12
06:20
784 км.
13 ч. 0 мин.
Обшаровка
06:51
06:52
810 км.
13 ч. 39 мин.
Безенчук
07:21
07:22
850 км.
14 ч. 9 мин.
Чапаевск
07:59
08:01
868 км.
14 ч. 47 мин.
Новокуйбышевская
08:19
08:21
888 км.
15 ч. 7 мин.
Самара
08:44
09:26
904 км.
15 ч. 32 мин.
Богатое
10:49
10:51
985 км.
17 ч. 37 мин.
Неприк
11:11
11:13
1011 км.
17 ч. 59 мин.
Колтубанка
11:33
11:35
1034 км.
18 ч. 21 мин.
Бузулук
11:56
12:01
1058 км.
18 ч. 44 мин.
Тоцкая
12:42
12:44
1104 км.
19 ч. 30 мин.
Сорочинская
13:06
13:08
1128 км.
19 ч. 54 мин.
Новосергиевская
13:46
13:48
1179 км.
20 ч. 34 мин.
Переволоцкая
14:21
14:23
1222 км.
21 ч. 9 мин.
Оренбург
15:20
16:17
1284 км.
22 ч. 8 мин.
Саракташ
17:38
17:40
1372 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Кувандык
18:50
18:52
1448 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Медногорск
19:21
19:23
1466 км.
1 д. 2 ч. 9 мин.
Новотроицк
20:37
20:42
1523 км.
1 д. 3 ч. 25 мин.
Орск
21:17
1542 км.
1 д. 4 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон попался чистый и приятный. Поездка прошла хорошо, поезд приехал без опозданий. Все прошло хорошо.
Не довольна, так как розетка для зарядки мобильного телефона была только рядом с туалетом. Проводница попалась хамоватая, попросила ее помочь пронести сумку (у меня было много) так она не помогла и сказала в грубой форме мол твои сумки сами и тяни. Не довольная поездкой.
Поездка выше всяких похвал! Персонал очень вежливый и внимательный, отношение уважительное приятное. Благодарю!
Поезд вполне хороший, но когда уже будет под каждого отдельного пассажира отдельная розетка? У каждого сейчас есть телефон и много других девайсов, которые требуют того, чтобы их зарядили. Беспредел. Кому пожаловаться*?
Все было ОК. Проводник приятная женщина, поезд не грязный. Туалет не вонючий. Достойно, но еще есть куда стремиться.