Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 676У Магнитогорск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 676У Магнитогорск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Магнитогорск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Магнитогорск
Пассажирский
19:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смеловская
20:09
20:10
17 км.
0 ч. 24 мин.
Ташбулатово
20:22
20:30
26 км.
0 ч. 37 мин.
Новоабзаково
20:57
20:58
47 км.
1 ч. 12 мин.
Урал-Тау
21:30
21:51
66 км.
1 ч. 45 мин.
Укшук
22:10
22:11
73 км.
2 ч. 25 мин.
Белорецк
22:29
23:04
83 км.
2 ч. 44 мин.
Юша
23:56
23:58
120 км.
4 ч. 11 мин.
Инзер
00:39
01:14
145 км.
4 ч. 54 мин.
Приуралье
02:44
02:54
204 км.
6 ч. 59 мин.
Карламан
03:20
03:30
231 км.
7 ч. 35 мин.
Уршак
04:04
04:06
261 км.
8 ч. 19 мин.
Дема
04:35
04:37
276 км.
8 ч. 50 мин.
Уфа
04:53
06:53
285 км.
9 ч. 8 мин.
Аксаково
10:02
10:04
426 км.
14 ч. 17 мин.
Приютово
10:23
10:25
445 км.
14 ч. 38 мин.
Абдулино
11:01
11:03
475 км.
15 ч. 16 мин.
Бугуруслан
12:21
12:23
556 км.
16 ч. 36 мин.
Похвистнево
12:41
12:43
575 км.
16 ч. 56 мин.
Новоотрадная
13:33
13:35
636 км.
17 ч. 48 мин.
Самара
15:11
15:47
719 км.
19 ч. 26 мин.
Сызрань 1
18:03
18:06
828 км.
22 ч. 18 мин.
Инза
20:24
20:25
987 км.
1 д. 0 ч. 39 мин.
Рузаевка
21:52
22:07
1081 км.
1 д. 2 ч. 7 мин.
Рязань 1
02:54
03:09
1426 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
06:22
1607 км.
1 д. 10 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон чистый и аккуратный, было не жарко и не холодно. В самый раз. Проводница культурная симпатичная тетушка. Поездкой довольна.
Белье было чистое, что мне очень понравилось! Считай новое и даже свежестью пахло. Самое отвратительное – это когда тебе выдают белье, а оно с дырками или вообще какое-нибудь с пятнами. Тут было белоснежное.
Ехала в плацкарте. Хороший современный вагон. Вообще никаких вопросов нет. Проводницы стараются, чай кофе когда захочешь.
Было хорошо, в вагоне был даже кондиционер, но был и небольшой минус. Когда он включался, то дул таким холодным воздухом, что хотелось закутаться в одеяло, чтобы не замерзнуть. Мне кажется было бы лучше, если бы его температуру немного подрегулировали.
Поездка прошла без происшествий. Все по чину. Некоторые пассажиры, конечно, могли бы вести себя покультурнее.