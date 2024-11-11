Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 009Й Самара — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 009Й Самара — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
18:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сызрань 1
20:31
20:39
109 км.
1 ч. 36 мин.
Рузаевка
00:11
00:23
361 км.
5 ч. 16 мин.
Рязань 1
05:00
05:05
706 км.
10 ч. 5 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
08:00
887 км.
13 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ну и название у поезда=))) Жигули! Думал что не доедем, так как был уже опыт езды на жигулях. Однако все прошло хорошо)
Во время всеобщей пандемии в туалете почему-то не было мыла. Нонсенс, но именно так оно и было. Пока весь мир ходит с антисептиками – мы даже не имеем мыла в месте, где оно должно быть обязательно. В остальном поездка прошла вполне хорошо
Оставлю свой отзыв о данном поезде. Ехала 20 июля 2021 года. Все понравилось. По сравнению с другими поездами, которые курсируют в этом направлении, этот еще более-менее нормальный =)))
Ехала с ребенком, ночью поддувало из окна. Пришлось забаррикадироваться чтобы не надуло ребенку. Вагоны староваты, можно было бы уже и заменить. Цена билета средняя.
Добираться до Москвы одно удовольствие на этом поезде! Чистота, уют, комфорт, приятный вежливый персонал поезда. Муж тоже остался доволен поездкой. Сначала хотели ехать на машине, но потом передумали и выбрали поезд. И не пожалели, отдохнули во время поездки.