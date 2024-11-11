Маршрут следования поезда 275Й Уфа — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
18:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Раевка
21:16
21:18
100 км.
2 ч. 37 мин.
Аксаково
22:40
22:42
151 км.
4 ч. 1 мин.
Приютово
23:09
23:11
170 км.
4 ч. 30 мин.
Абдулино
23:40
23:52
200 км.
5 ч. 1 мин.
Бугуруслан
01:05
01:07
281 км.
6 ч. 26 мин.
Похвистнево
01:28
01:30
300 км.
6 ч. 49 мин.
Новоотрадная
02:22
02:24
361 км.
7 ч. 43 мин.
Кинель
03:10
03:13
410 км.
8 ч. 31 мин.
Самара
03:53
04:38
444 км.
9 ч. 14 мин.
Новокуйбышевская
04:58
05:00
460 км.
10 ч. 19 мин.
Сызрань 1
07:11
07:13
554 км.
12 ч. 32 мин.
Инза
10:22
10:24
713 км.
15 ч. 43 мин.
Рузаевка
12:32
12:49
807 км.
17 ч. 53 мин.
Кадошкино
13:32
13:34
841 км.
18 ч. 53 мин.
Ковылкино
14:10
14:12
873 км.
19 ч. 31 мин.
Торбеево
14:53
14:55
917 км.
20 ч. 14 мин.
Потьма
15:18
15:20
939 км.
20 ч. 39 мин.
Зубова Поляна
15:30
15:32
944 км.
20 ч. 51 мин.
Рязань 1
19:01
19:31
1155 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
Узуново
21:16
21:20
1226 км.
1 д. 2 ч. 37 мин.
Ожерелье
22:03
22:20
1262 км.
1 д. 3 ч. 24 мин.
Москва
Курский Вокзал
00:46
00:58
1375 км.
1 д. 6 ч. 7 мин.
Тверь
02:47
02:49
1537 км.
1 д. 8 ч. 8 мин.
Бологое-Московское
04:30
04:32
1697 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
10:34
2008 км.
1 д. 15 ч. 55 мин.
