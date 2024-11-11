Маршрут следования и продажа билетов
Расписание поезда Самара — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
16:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чапаевск
16:56
16:58
36 км.
0 ч. 41 мин.
Безенчук
17:32
17:34
54 км.
1 ч. 17 мин.
Обшаровка
18:03
18:05
94 км.
1 ч. 48 мин.
Сызрань 1
18:42
18:48
120 км.
2 ч. 27 мин.
Кузоватово
19:59
20:00
187 км.
3 ч. 44 мин.
Барыш
20:35
20:36
227 км.
4 ч. 20 мин.
Базарная
21:08
21:10
252 км.
4 ч. 53 мин.
Инза
21:39
21:43
281 км.
5 ч. 24 мин.
Ночка
22:02
22:04
297 км.
5 ч. 47 мин.
Сура
22:26
22:27
320 км.
6 ч. 11 мин.
Воеводское
22:58
22:59
345 км.
6 ч. 43 мин.
Рузаевка
23:32
23:47
375 км.
7 ч. 17 мин.
Кадошкино
00:25
00:27
409 км.
8 ч. 10 мин.
Ковылкино
01:01
01:05
441 км.
8 ч. 46 мин.
Торбеево
01:45
02:04
485 км.
9 ч. 30 мин.
Зубова Поляна
02:29
02:30
511 км.
10 ч. 14 мин.
Шилово
04:12
04:14
640 км.
11 ч. 57 мин.
Рязань 1
05:30
05:42
723 км.
13 ч. 15 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
09:08
904 км.
16 ч. 53 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в вагоне в купе. Попался не новый вагон, а старого образца. Биотуалета не было, как вы понимаете перед всеми остановками он закрывался на ключ и приходилось терпеть. Ладно мне, но вы это объясните 5 летнему ребенку, который сока нахлебался. В общем, никакого комфорта вообще, не понятно за что столько денег заплатили.
В моем вагоне не работал кондиционер, или был поломан. Всю дорогу жарился, а еще попалась солнечная сторона.
Было неприятно ехать в поезде, в котором грязный туалет. Я впервые такое видела. До этого читала много отзывов, где люди говорили что туалеты грязные – я думала, что это просто чистюли какие-то едут. Но тут я увидела это вживую. Было ощущение, что кто-то специально не сильно старался попасть куда нужно и поливал во все стороны. Отвратительный запах и зрелище.
Не повезло с пассажирами, которые ехали рядом. Видно было что какие-то работники едут с вахты. Всю дорогу матерились и играли в домино. Было видно что подвыпившие, подозреваю что они догонялись по дороге чем-то, потому что постоянно были на веселе.
Ехала с дочкой в этом поезде. Проводница любит детей было сразу видно. Принесла дочке какой-то журнал с картинками, чтобы она не скучала. Даже приглашала к себе))) Очень хорошие работники поезда.