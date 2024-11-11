Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 186У Москва — Оренбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Оренбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
01:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
05:10
05:22
181 км.
3 ч. 20 мин.
Зубова Поляна
09:03
09:06
392 км.
7 ч. 13 мин.
Потьма
09:16
09:18
397 км.
7 ч. 26 мин.
Торбеево
09:39
09:41
419 км.
7 ч. 49 мин.
Ковылкино
10:26
10:28
463 км.
8 ч. 36 мин.
Кадошкино
11:07
11:09
495 км.
9 ч. 17 мин.
Рузаевка
11:43
11:58
529 км.
9 ч. 53 мин.
Инза
14:35
14:37
623 км.
12 ч. 45 мин.
Сызрань 1
17:14
17:19
782 км.
15 ч. 24 мин.
Самара
19:57
20:50
891 км.
18 ч. 7 мин.
Кинель
21:35
21:37
925 км.
19 ч. 45 мин.
Бузулук
00:46
01:07
1045 км.
22 ч. 56 мин.
Тоцкая
01:57
01:59
1091 км.
1 д. 0 ч. 7 мин.
Сорочинская
02:25
02:28
1115 км.
1 д. 0 ч. 35 мин.
Новосергиевская
03:16
03:18
1166 км.
1 д. 1 ч. 26 мин.
Переволоцкая
04:00
04:01
1209 км.
1 д. 2 ч. 10 мин.
Оренбург
05:20
1271 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Это что был за прикол такой? В билете было на писано, что вагон будет с кондиционером, а он по итогу был без кондиционера!!! Несоответствие ожиданий и реальности!
Поезд не самый новый, но вполне уютный и комфортный. Проводницы хорошо делали свое дело, по ходу поездки у меня нет никаких претензий.
Поезд шустрый, не сильно трясет. Спать ночью было нормально. Немного беспокоил пассажир за стенкой, который храпел. Но это было терпимо.
Проводницы приятные женщины. В вагоне поддерживали чистоту по ходу поездки. Один раз подметали и один раз вытирали пыль. Из 2 туалетов работал почему-то только один. Было немного дискомфортно, что были очереди и приходилось ждать.
За свои деньги выше крыши. Нормально доехал. Но неудобно было выходить на станциях и курить. Сделайте в вагоне отдельную кабинку, чтобы можно было зайти и покурить.