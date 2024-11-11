Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 283Х Москва — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
02:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
07:03
07:15
179 км.
4 ч. 13 мин.
Рузаевка
13:50
14:05
524 км.
11 ч. 0 мин.
Инза
15:50
16:09
618 км.
13 ч. 0 мин.
Барыш
17:07
17:09
672 км.
14 ч. 17 мин.
Кузоватово
17:50
17:52
712 км.
15 ч. 0 мин.
Сызрань 1
19:11
19:16
779 км.
16 ч. 21 мин.
Чапаевск
21:00
21:02
863 км.
18 ч. 10 мин.
Новокуйбышевская
21:30
21:32
883 км.
18 ч. 40 мин.
Самара
22:00
23:02
899 км.
19 ч. 10 мин.
Кинель
23:46
23:48
933 км.
20 ч. 56 мин.
Новоотрадная
00:33
00:35
982 км.
21 ч. 43 мин.
Похвистнево
01:28
01:30
1043 км.
22 ч. 38 мин.
Бугуруслан
01:50
01:52
1062 км.
23 ч. 0 мин.
Абдулино
03:20
03:26
1143 км.
1 д. 0 ч. 30 мин.
Аксаково
04:24
04:26
1192 км.
1 д. 1 ч. 34 мин.
Раевка
05:28
05:30
1243 км.
1 д. 2 ч. 38 мин.
Уфа
07:48
08:10
1343 км.
1 д. 4 ч. 58 мин.
Аша
09:54
09:56
1431 км.
1 д. 7 ч. 4 мин.
Кропачево
10:57
11:12
1476 км.
1 д. 8 ч. 7 мин.
Усть-Катав
11:38
11:39
1491 км.
1 д. 8 ч. 48 мин.
Вязовая
11:54
11:55
1502 км.
1 д. 9 ч. 4 мин.
Сулея
12:41
12:42
1544 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Бердяуш
13:05
13:06
1560 км.
1 д. 10 ч. 15 мин.
Златоуст
14:04
14:06
1596 км.
1 д. 11 ч. 14 мин.
Миасс 1
15:10
15:12
1628 км.
1 д. 12 ч. 20 мин.
Челябинск-Главный
16:38
1710 км.
1 д. 13 ч. 48 мин.
