Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 283У Челябинск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 283У Челябинск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
04:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Миасс 1
06:26
06:28
82 км.
1 ч. 44 мин.
Златоуст
07:39
07:41
114 км.
2 ч. 57 мин.
Бердяуш
08:43
08:45
150 км.
4 ч. 1 мин.
Сулея
09:14
09:16
166 км.
4 ч. 32 мин.
Вязовая
10:08
10:09
208 км.
5 ч. 26 мин.
Кропачево
10:52
11:15
233 км.
6 ч. 10 мин.
Аша
12:15
12:17
278 км.
7 ч. 33 мин.
Уфа
14:05
14:41
366 км.
9 ч. 23 мин.
Аксаково
18:25
18:27
507 км.
13 ч. 43 мин.
Абдулино
19:23
19:25
556 км.
14 ч. 41 мин.
Самара
22:34
23:35
795 км.
18 ч. 52 мин.
Чапаевск
00:21
00:26
831 км.
19 ч. 39 мин.
Сызрань 1
02:00
02:24
915 км.
21 ч. 18 мин.
Рузаевка
05:25
05:45
1167 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Ковылкино
06:53
06:55
1234 км.
1 д. 2 ч. 11 мин.
Потьма
07:49
08:04
1300 км.
1 д. 3 ч. 7 мин.
Зубова Поляна
08:12
08:14
1305 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
Сасово
09:13
09:16
1371 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Рязань 1
12:16
12:28
1517 км.
1 д. 7 ч. 34 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:22
1698 км.
1 д. 10 ч. 40 мин.
