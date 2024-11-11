Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 248М Москва — Оренбург.
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 248М Москва — Оренбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Оренбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
01:34
01:46
181 км.
2 ч. 54 мин.
Зубова Поляна
05:28
05:31
392 км.
6 ч. 48 мин.
Потьма
05:43
05:46
397 км.
7 ч. 3 мин.
Ковылкино
06:50
06:52
463 км.
8 ч. 10 мин.
Рузаевка
08:03
08:36
530 км.
9 ч. 23 мин.
Инза
11:09
11:11
624 км.
12 ч. 29 мин.
Сызрань 1
13:50
14:00
783 км.
15 ч. 10 мин.
Самара
16:18
17:08
892 км.
17 ч. 38 мин.
Бузулук
21:01
21:22
1043 км.
22 ч. 21 мин.
Сорочинская
22:33
22:36
1113 км.
23 ч. 53 мин.
Оренбург
01:11
1263 км.
1 д. 2 ч. 31 мин.
