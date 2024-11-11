Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 013У Челябинск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
20:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чебаркуль
21:32
21:36
69 км.
1 ч. 12 мин.
Миасс 1
22:01
22:05
84 км.
1 ч. 41 мин.
Златоуст
23:21
23:29
116 км.
3 ч. 1 мин.
Бердяуш
00:28
00:33
152 км.
4 ч. 8 мин.
Вязовая
01:49
01:54
209 км.
5 ч. 29 мин.
Усть-Катав
02:10
02:15
220 км.
5 ч. 50 мин.
Кропачево
02:47
03:10
235 км.
6 ч. 27 мин.
Симская
03:35
03:36
253 км.
7 ч. 15 мин.
Аша
04:13
04:15
281 км.
7 ч. 53 мин.
Уфа
05:56
06:40
369 км.
9 ч. 36 мин.
Давлеканово
08:41
08:43
453 км.
12 ч. 21 мин.
Раевка
09:01
09:03
471 км.
12 ч. 41 мин.
Аксаково
10:08
10:11
522 км.
13 ч. 48 мин.
Приютово
10:30
10:32
541 км.
14 ч. 10 мин.
Абдулино
11:03
11:06
571 км.
14 ч. 43 мин.
Бугуруслан
12:24
12:26
652 км.
16 ч. 4 мин.
Похвистнево
12:45
12:47
671 км.
16 ч. 25 мин.
Новоотрадная
13:38
13:40
732 км.
17 ч. 18 мин.
Самара
15:24
16:07
815 км.
19 ч. 4 мин.
Сызрань 1
18:12
18:17
924 км.
21 ч. 52 мин.
Барыш
19:43
19:44
1029 км.
23 ч. 23 мин.
Инза
20:33
20:35
1083 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Рузаевка
21:56
22:11
1177 км.
1 д. 1 ч. 36 мин.
Рязань 1
03:00
03:12
1522 км.
1 д. 6 ч. 40 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
06:10
1703 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Хороший комфортабельный фирменный поезд. До Москвы доехал со всеми удобствами. Приятно было пообщаться с проводником. Он молодец, свои обязанности выполнял как надо. Постель белоснежная, что порадовало.
Приятная поездка. В купе комфортно и удобно. Полки не узкие и не жесткие. Постельное белье выдали отличное. Также заказывал еду из ресторана. По стоимости недорого, но очень вкусно! Доволен!
Ехать комфортно, есть розетка в купе, если нужно еда с доставкой. Для любителей мыльной оперы – телевизор. Не понравилось, что навязывали купить какие-то сувениры. Ну реально, вы еще матрешки в поезде начните продавать с балалайками! Неужели РЖД настолько обнищал???
Не могу сказать ничего плохого по поводу этого поезда. Ездили к подружке с мужем, было комфортно передвигаться на железном вагоне по просторам нашей необъятной родины. Ночью хорошо выспались.
Внимательные работники, хороший вагон. Видно, что почти новый. В туалете и купе была чистота и порядок, никаких объедков от предыдущих пассажиров замечено не было))) Дело в том, что я как-то ехала и обнаружила раздавленный банан под матрасом. Было очень неприятно. Тут такого не было.
Поезд фирменный, а вот с вагоном не повезло – попался не новый. Соответственно, туалет отстой, но сервис хороший. Я понимаю, что ни проводник, ни начальник поезда не могут заменить все вагоны на новые, поэтому это не к ним претензия. Скорее пишу для руководства железных дорог. И если вы меня читаете, то знайте, что стоимость билетов для таких старых вагонов – ПЕРЕБОР.
Хороший поезд, приятные проводницы. Довелось ехать на нем второй раз и не пожалел ни в первый раз, ни во второй. Советую. Моя оценка 5+!