Поезд 013У Челябинск — Москва (Южный Урал)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

20:20

Челябинск

1 д. 9 ч. 50 мин.

06:10

Москва

26

Купить билеты

Маршрут следования поезда 013У Челябинск — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Челябинск — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Челябинск-Главный

20:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Чебаркуль

21:32

4 мин.

21:36

69 км.

1 ч. 12 мин.

Миасс 1

22:01

4 мин.

22:05

84 км.

1 ч. 41 мин.

Златоуст

23:21

8 мин.

23:29

116 км.

3 ч. 1 мин.

Бердяуш

00:28

5 мин.

00:33

152 км.

4 ч. 8 мин.

Вязовая

01:49

5 мин.

01:54

209 км.

5 ч. 29 мин.

Усть-Катав

02:10

5 мин.

02:15

220 км.

5 ч. 50 мин.

Кропачево

02:47

23 мин.

03:10

235 км.

6 ч. 27 мин.

Симская

03:35

1 мин.

03:36

253 км.

7 ч. 15 мин.

Аша

04:13

2 мин.

04:15

281 км.

7 ч. 53 мин.

Уфа

05:56

44 мин.

06:40

369 км.

9 ч. 36 мин.

Давлеканово

08:41

2 мин.

08:43

453 км.

12 ч. 21 мин.

Раевка

09:01

2 мин.

09:03

471 км.

12 ч. 41 мин.

Аксаково

10:08

3 мин.

10:11

522 км.

13 ч. 48 мин.

Приютово

10:30

2 мин.

10:32

541 км.

14 ч. 10 мин.

Абдулино

11:03

3 мин.

11:06

571 км.

14 ч. 43 мин.

Бугуруслан

12:24

2 мин.

12:26

652 км.

16 ч. 4 мин.

Похвистнево

12:45

2 мин.

12:47

671 км.

16 ч. 25 мин.

Новоотрадная

13:38

2 мин.

13:40

732 км.

17 ч. 18 мин.

Самара

15:24

43 мин.

16:07

815 км.

19 ч. 4 мин.

Сызрань 1

18:12

5 мин.

18:17

924 км.

21 ч. 52 мин.

Барыш

19:43

1 мин.

19:44

1029 км.

23 ч. 23 мин.

Инза

20:33

2 мин.

20:35

1083 км.

1 д. 0 ч. 13 мин.

Рузаевка

21:56

15 мин.

22:11

1177 км.

1 д. 1 ч. 36 мин.

Рязань 1

03:00

12 мин.

03:12

1522 км.

1 д. 6 ч. 40 мин.

Москва Казанская
Казанский Вокзал

06:10

1703 км.

1 д. 9 ч. 50 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Челябинск → Москва Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Челябинск и Москва

Информация о поезде 013У

Планируете поездку по маршруту Челябинск — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 013У. Этот поезд отправляется со станции Челябинск в 20:20 и прибывает на конечную станцию Москва в 06:10. Вся дорога занимает 1 д. 9 ч. 50 мин., а суммарное время стоянок составляет - 3 ч. 17 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 7596 руб.
  • стоимость купейного места – 47327 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 013У Челябинск - Москва: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

26 станций

Самая длинная остановка:

44 мин. – станция Уфа

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

7596 руб.

Экономия времени

Удобный поиск

Онлайн бронь

Безопасная оплата

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Алик

    Хороший комфортабельный фирменный поезд. До Москвы доехал со всеми удобствами. Приятно было пообщаться с проводником. Он молодец, свои обязанности выполнял как надо. Постель белоснежная, что порадовало.

    Ответить
  2. Эмиль

    Приятная поездка. В купе комфортно и удобно. Полки не узкие и не жесткие. Постельное белье выдали отличное. Также заказывал еду из ресторана. По стоимости недорого, но очень вкусно! Доволен!

    Ответить
  3. Виниамин

    Ехать комфортно, есть розетка в купе, если нужно еда с доставкой. Для любителей мыльной оперы – телевизор. Не понравилось, что навязывали купить какие-то сувениры. Ну реально, вы еще матрешки в поезде начните продавать с балалайками! Неужели РЖД настолько обнищал???

    Ответить
  4. Алена Волкова

    Не могу сказать ничего плохого по поводу этого поезда. Ездили к подружке с мужем, было комфортно передвигаться на железном вагоне по просторам нашей необъятной родины. Ночью хорошо выспались.

    Ответить
  5. Соколова Алиса

    Внимательные работники, хороший вагон. Видно, что почти новый. В туалете и купе была чистота и порядок, никаких объедков от предыдущих пассажиров замечено не было))) Дело в том, что я как-то ехала и обнаружила раздавленный банан под матрасом. Было очень неприятно. Тут такого не было.

    Ответить
  6. Ирина

    Поезд фирменный, а вот с вагоном не повезло – попался не новый. Соответственно, туалет отстой, но сервис хороший. Я понимаю, что ни проводник, ни начальник поезда не могут заменить все вагоны на новые, поэтому это не к ним претензия. Скорее пишу для руководства железных дорог. И если вы меня читаете, то знайте, что стоимость билетов для таких старых вагонов – ПЕРЕБОР.

    Ответить
  7. Артур

    Хороший поезд, приятные проводницы. Довелось ехать на нем второй раз и не пожалел ни в первый раз, ни во второй. Советую. Моя оценка 5+!

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 013У:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн