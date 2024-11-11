Маршрут следования поезда 138Й Москва — Оренбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Оренбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
20:22
20:34
181 км.
3 ч. 6 мин.
Зубова Поляна
23:53
23:54
392 км.
6 ч. 37 мин.
Потьма
00:04
00:29
397 км.
6 ч. 48 мин.
Торбеево
00:48
00:50
419 км.
7 ч. 32 мин.
Ковылкино
01:28
01:30
463 км.
8 ч. 12 мин.
Кадошкино
02:02
02:04
495 км.
8 ч. 46 мин.
Рузаевка
02:38
02:54
529 км.
9 ч. 22 мин.
Воеводское
03:30
03:31
559 км.
10 ч. 14 мин.
Сура
04:02
04:04
584 км.
10 ч. 46 мин.
Ночка
04:24
04:26
607 км.
11 ч. 8 мин.
Инза
04:44
04:46
623 км.
11 ч. 28 мин.
Базарная
05:16
05:18
652 км.
12 ч. 0 мин.
Барыш
05:47
06:04
677 км.
12 ч. 31 мин.
Кузоватово
06:44
06:45
717 км.
13 ч. 28 мин.
Сызрань 1
07:52
07:56
784 км.
14 ч. 36 мин.
Обшаровка
08:34
08:36
810 км.
15 ч. 18 мин.
Безенчук
09:07
09:09
850 км.
15 ч. 51 мин.
Чапаевск
09:48
09:50
868 км.
16 ч. 32 мин.
Самара
10:32
11:20
904 км.
17 ч. 16 мин.
Богатое
12:53
12:54
985 км.
19 ч. 37 мин.
Неприк
13:20
13:21
1011 км.
20 ч. 4 мин.
Колтубанка
13:45
13:46
1034 км.
20 ч. 29 мин.
Бузулук
14:16
14:37
1058 км.
21 ч. 0 мин.
Тоцкая
15:19
15:21
1104 км.
22 ч. 3 мин.
Сорочинская
15:47
15:49
1128 км.
22 ч. 31 мин.
Новосергиевская
16:38
16:40
1179 км.
23 ч. 22 мин.
Переволоцкая
17:18
17:19
1222 км.
1 д. 0 ч. 2 мин.
Оренбург
18:25
1284 км.
1 д. 1 ч. 9 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
В последний раз я очень давно ездила на этом поезде. Лет 5 назад. Вот сейчас снова пришлось в связи с работой скататься в Самару и я была очень удивлена тем, как за пять лет все изменилось. Улучшения сразу видны.
В вагоне было жарко, в туалете постоянно кто-то комуниздил туалетную бумагу – только повесят, час и пропала. Если обобщать – то я бы поставил поезду не более чем 4 из 5. Проводницы-то стараются это видно. Но недостаточно.
Вагон старый, кондиционер не работает, вентиляция хромает, двери стучат и скрипят. Вообще дикий ужас какой-то а не поезд! Благо хоть билеты не сильно дорогие, можно и потерпеть.
Одеяло – колется, матрасы вообще еще с прошлого века приехали. Фирменные вагоны? Неее, не слышали. Спасибо хоть туалет из обычного в био переделали. Хоть что-то до сюда добралось из цивилизованного мира.
Спасибо за поездку! Очень всё прошло замечательно!
Проводник – мужчина, очень хорошо делал свою работу. Жаль, что я не запомнила как его зовут. Попросила чай – не вопрос. С багажом тоже помог. Не проводник, а золотко.