Маршрут следования поезда 232В Москва — Оренбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Оренбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
20:22
20:34
181 км.
3 ч. 6 мин.
Рузаевка
01:50
02:10
526 км.
8 ч. 34 мин.
Инза
03:54
03:56
620 км.
10 ч. 38 мин.
Сызрань 1
06:34
06:37
779 км.
13 ч. 18 мин.
Самара
08:55
09:35
888 км.
15 ч. 39 мин.
Богатое
11:20
11:21
969 км.
18 ч. 4 мин.
Неприк
11:52
11:53
995 км.
18 ч. 36 мин.
Колтубанка
12:18
12:19
1018 км.
19 ч. 2 мин.
Бузулук
12:50
13:11
1042 км.
19 ч. 34 мин.
Тоцкая
14:00
14:02
1088 км.
20 ч. 44 мин.
Сорочинская
14:26
14:28
1112 км.
21 ч. 10 мин.
Новосергиевская
15:13
15:15
1163 км.
21 ч. 57 мин.
Переволоцкая
15:54
15:55
1206 км.
22 ч. 38 мин.
Оренбург
17:13
1268 км.
23 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездкой не особо доволен. Пол дороги было холодно, потому что разогревался котел и все это время мы мерзли. Я еще ладно. Дочка с женой – другое дело. Кипятка тоже не было. Опять же потому что еще не разогрелся котел. Древние технологии СССР в действии.
Поезд старенький но уютный. Проводницы очень хорошие женщины. Помогли решить некоторые проблемы, которые возникли по ходу движения. Поехала бы я на нем еще раз? Да.
Грязный туалет с вонизмой на весь вагон. Как вообще можно такие туалеты в поезде держать?! Уже давно биотуалеты стоят везде но не в этом допотопном поезде.
Билеты не дорогие, поездка прошла вполне хорошо. Мне очень нравится время отправления поезда и время прибытия. Не в 3 утра приезжаешь весь невыспавшийся, а ближе к вечеру и это очень удобно.
Предлагаю сделать отдельный вагон для мамаш с детьми, которые орут и не дают нормально ехать пассажирам и отдыхать. Уже который раз как на зло мне в вагоне обязательно рядом попадаются места с какой-нибудь мамашей с 5 детьми, которые невоспитанные и постоянно орут и носятся туда сюда по вагону. Очень хочу чтобы такие пассажиры ехали в отдельном вагоне под названием дурдом.