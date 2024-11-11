Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 209Й Самара — Москва.
Маршрут следования поезда 209Й Самара — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
18:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новокуйбышевская
18:38
18:40
16 км.
0 ч. 24 мин.
Чапаевск
19:02
19:04
36 км.
0 ч. 48 мин.
Сызрань 1
20:59
21:13
120 км.
2 ч. 45 мин.
Инза
00:16
00:18
279 км.
6 ч. 2 мин.
Рузаевка
01:49
02:04
373 км.
7 ч. 35 мин.
Кадошкино
02:41
02:42
407 км.
8 ч. 27 мин.
Ковылкино
03:14
03:18
439 км.
9 ч. 0 мин.
Потьма
04:17
04:36
505 км.
10 ч. 3 мин.
Зубова Поляна
04:46
04:49
510 км.
10 ч. 32 мин.
Рязань 1
08:08
08:20
721 км.
13 ч. 54 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:45
902 км.
17 ч. 31 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Туалеты не БИО и поэтому их закрывают перед остановками, что не комфортно. Приходится ждать, когда откроют. Проводницы – вообще ни о чём, как базарные бабки. Даже белье дали с дырками. Вот вам и сервис.
Цены сильно завышены за тот уровень комфорта, который был нам предоставлен. Очень разочаровался по итогу в этом поезде.
В принципе я ничего сильно хорошего от поездки не ждала, по итогу это же и получила. ВО всяком случае – не удивительно. Я даже не знаю, через сколько лет во всех поездах у каждого места появятся хотя бы рабочие розетки, не говоря уже об остальном. Рашка…
В купе было чисто и уютно. Очень вежливые проводницы. Деньги были определенно потрачены не зря. За всю дорогу никаких неприятностей не возникало. Все было в штатном режиме.
Цена и качество отличные. Также очень удобное время отправления и прибытия. Ехать чуть больше суток, зато в Москву приезжаешь не в 5 утра, когда ничего не работает, а в обед, когда можешь нормально заняться своими делами.