Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 103Й Уфа — Саратов.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 103Й Уфа — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
05:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Раевка
06:51
06:53
100 км.
1 ч. 38 мин.
Аксаково
07:50
07:52
151 км.
2 ч. 37 мин.
Приютово
08:09
08:11
170 км.
2 ч. 56 мин.
Абдулино
08:38
08:40
200 км.
3 ч. 25 мин.
Бугуруслан
09:47
09:49
281 км.
4 ч. 34 мин.
Похвистнево
10:06
10:07
300 км.
4 ч. 53 мин.
Новоотрадная
10:50
10:52
361 км.
5 ч. 37 мин.
Кинель
11:31
11:32
410 км.
6 ч. 18 мин.
Самара
12:15
12:51
444 км.
7 ч. 2 мин.
Новокуйбышевская
13:10
13:11
460 км.
7 ч. 57 мин.
Чапаевск
13:30
13:32
480 км.
8 ч. 17 мин.
Тополек
15:04
15:06
566 км.
9 ч. 51 мин.
Пугачевск
15:44
15:46
603 км.
10 ч. 31 мин.
Балаково
16:50
16:52
671 км.
11 ч. 37 мин.
Вольск 2
17:42
17:44
705 км.
12 ч. 29 мин.
Сенная
18:12
18:14
729 км.
12 ч. 59 мин.
Саратов 1
Пассажирский
20:29
824 км.
15 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Нареканий к поезду никаких нет. Поездка прошла хорошо, без неприятных инцидентов. В купе чисто, достаточно комфортно. Постельное белье свежее. Но, конечно, без изысков. В целом доехала нормально!
Нормальный вариант для поездки. Цена на билеты доступна. Качество услуги ей соответствует. Ждать люксового подхода не приходится, но все прилично. В вагоне чистота и порядок. Проводники свое дело знают.
Вроде бы цивилизация, поставили био туалеты, а толку ноль. Засрали все по самую крышку, вонизма стояла мама не горюй. Потом туалет закрыли и мы ходили в соседний вагон.
Спасибо, все хорошо прошло. Но немного смущает, почему какой-то мелкий пакетик чая и обычный кипяток стоят 50 рублей? На мой взгляд за то качество чая, который дают, это переобр. Вагоне было более-менее чисто, никаких претензий по этому вопросу у меня нет. Проводницы тоже старались. Но все же хочется увидеть бесплатный чай, который входит в стоимость билетов. Ибо сам билет стоил 800 рублей!
Добрый день. Поезд понравился. Поездка прошла хорошо и без накладок. На станцию состав прибыл ровно по расписанию (это важно, так как меня встречали). Хотелось бы, чтобы стоимость билетов в целом на поезда были ниже, так как раз на раз не приходится и иногда попадаются просто отвратительные составы за баснословные деньги.
У нас печка работала так, что было ощущение что мы в духовке!!!! Ну неужели нельзя сделать так чтобы температура в вагоне была на уровне 23-25 градусов??? Ощущение что были все 30!!
Поездкой доволен, претензий не имею. Поезд староват.
Благодарю за хороший сервис и отношение к пассажирами. У нас была очень хорошая проводница Елена. Спасибо!!!!