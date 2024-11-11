Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 109Й Самара — Пенза. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 109Й Самара — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
17:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чапаевск
18:28
18:29
36 км.
0 ч. 35 мин.
Безенчук
18:47
18:48
54 км.
0 ч. 54 мин.
Сызрань 1
19:37
19:39
120 км.
1 ч. 44 мин.
Новоспасское
20:11
20:13
168 км.
2 ч. 18 мин.
Канадей
20:24
20:25
181 км.
2 ч. 31 мин.
Ключики
20:44
20:46
203 км.
2 ч. 51 мин.
Кузнецк
21:13
21:15
243 км.
3 ч. 20 мин.
Чаадаевка
21:43
21:44
288 км.
3 ч. 50 мин.
Пенза 1
22:32
348 км.
4 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Самара → Пенза Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Это прекрасный поезд и мы им постоянно пользуемся. Всегда внутри чистота и порядок, вежливые проводницы и замечательная обстановка. Дети тоже любят ездить на нем. Спасибо!
Отличный поезд. Выбираю его из-за скорости. Очень быстрый и удобный способ за относительно небольшие деньги попасть в Пензу.
Что могу сказать. Сильно разочаровала антиковидная политика, который просто нет. Люди едут без масок, в вагон набиваются как селедка в бочку. Дышат друг на друга – о каких мерах предосторожности вообще можно говорить в таких условиях? Я сильно разочарована.
Для взрослых еще нормально, а вот детям сложновато выдерживать 4 часа сидения. Было бы очень круто, если бы придумали для них отдельный вагон, куда можно было бы посадить ребенка и пусть бы себе играл, сколько ему хочется.
Для взрослых еще нормально, а вот детям сложновато выдерживать 4 часа сидения. Было бы очень круто, если бы придумали для них отдельный вагон, куда можно было бы посадить ребенка и пусть бы себе играл, сколько ему хочется.