Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 226М Москва — Оренбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Оренбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
23:10
23:22
181 км.
3 ч. 20 мин.
Рузаевка
05:04
05:24
526 км.
9 ч. 14 мин.
Сызрань 1
10:15
10:32
778 км.
14 ч. 25 мин.
Самара
12:53
14:07
887 км.
17 ч. 3 мин.
Богатое
15:46
15:47
968 км.
19 ч. 56 мин.
Неприк
16:18
16:19
994 км.
20 ч. 28 мин.
Колтубанка
16:45
16:46
1017 км.
20 ч. 55 мин.
Бузулук
17:19
17:40
1041 км.
21 ч. 29 мин.
Тоцкая
18:32
18:34
1087 км.
22 ч. 42 мин.
Сорочинская
19:00
19:02
1111 км.
23 ч. 10 мин.
Новосергиевская
19:49
19:51
1162 км.
23 ч. 59 мин.
Переволоцкая
20:32
20:33
1205 км.
1 д. 0 ч. 42 мин.
Оренбург
21:50
1267 км.
1 д. 2 ч. 0 мин.
