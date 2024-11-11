Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 239Й Уфа — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 239Й Уфа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
14:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксаково
17:41
17:43
141 км.
3 ч. 21 мин.
Абдулино
18:28
18:30
190 км.
4 ч. 8 мин.
Бугуруслан
19:56
19:58
271 км.
5 ч. 36 мин.
Похвистнево
20:18
20:20
290 км.
5 ч. 58 мин.
Новоотрадная
21:16
21:18
351 км.
6 ч. 56 мин.
Кинель
22:08
22:10
400 км.
7 ч. 48 мин.
Самара
22:53
23:53
434 км.
8 ч. 33 мин.
Новокуйбышевская
00:13
00:15
450 км.
9 ч. 53 мин.
Чапаевск
00:33
00:35
470 км.
10 ч. 13 мин.
Сызрань 1
02:15
02:20
554 км.
11 ч. 55 мин.
Кузоватово
03:49
03:52
621 км.
13 ч. 29 мин.
Барыш
04:33
04:36
661 км.
14 ч. 13 мин.
Инза
05:31
05:33
715 км.
15 ч. 11 мин.
Рузаевка
07:37
07:52
809 км.
17 ч. 17 мин.
Кадошкино
08:26
08:28
843 км.
18 ч. 6 мин.
Ковылкино
09:02
09:04
875 км.
18 ч. 42 мин.
Зубова Поляна
10:16
10:19
945 км.
19 ч. 56 мин.
Рязань 1
13:56
14:11
1156 км.
23 ч. 36 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:38
1337 км.
1 д. 3 ч. 18 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Уфа → Москва Распечатать расписание поезда