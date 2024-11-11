Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 231У Челябинск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 231У Челябинск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
02:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чебаркуль
04:06
04:08
69 км.
1 ч. 17 мин.
Миасс 1
04:35
04:37
84 км.
1 ч. 46 мин.
Златоуст
05:51
05:53
116 км.
3 ч. 2 мин.
Бердяуш
06:54
06:56
152 км.
4 ч. 5 мин.
Вязовая
08:18
08:20
209 км.
5 ч. 29 мин.
Усть-Катав
08:38
08:40
220 км.
5 ч. 49 мин.
Кропачево
09:10
09:26
235 км.
6 ч. 21 мин.
Симская
09:51
09:52
253 км.
7 ч. 2 мин.
Аша
10:27
10:29
281 км.
7 ч. 38 мин.
Уфа
12:10
12:43
369 км.
9 ч. 21 мин.
Чишмы 1
14:06
14:07
409 км.
11 ч. 17 мин.
Раевка
15:05
15:07
474 км.
12 ч. 16 мин.
Аксаково
16:25
16:28
525 км.
13 ч. 36 мин.
Приютово
16:47
16:49
544 км.
13 ч. 58 мин.
Абдулино
17:23
17:35
574 км.
14 ч. 34 мин.
Бугуруслан
18:56
18:58
655 км.
16 ч. 7 мин.
Похвистнево
19:17
19:19
674 км.
16 ч. 28 мин.
Новоотрадная
20:10
20:12
735 км.
17 ч. 21 мин.
Самара
21:40
22:12
818 км.
18 ч. 51 мин.
Новокуйбышевская
22:35
22:37
834 км.
19 ч. 46 мин.
Чапаевск
22:58
23:01
854 км.
20 ч. 9 мин.
Сызрань 1
01:05
01:10
938 км.
22 ч. 16 мин.
Барыш
02:46
02:48
1043 км.
23 ч. 57 мин.
Базарная
03:17
03:37
1068 км.
1 д. 0 ч. 28 мин.
Инза
04:06
04:10
1097 км.
1 д. 1 ч. 17 мин.
Рузаевка
05:53
06:38
1191 км.
1 д. 3 ч. 4 мин.
Кадошкино
07:12
07:14
1225 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Ковылкино
07:46
07:49
1257 км.
1 д. 4 ч. 57 мин.
Торбеево
08:26
08:28
1301 км.
1 д. 5 ч. 37 мин.
Потьма
08:48
08:51
1323 км.
1 д. 5 ч. 59 мин.
Зубова Поляна
09:01
09:04
1328 км.
1 д. 6 ч. 12 мин.
Рязань 1
12:43
12:59
1539 км.
1 д. 9 ч. 54 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:27
1720 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Челябинск → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездкой я осталась очень довольна. Проводницы высочайшего класса! Делала всё как по нотам. Даже ночью было не холодно, что радует.
Я думала, что в стоимость билет входит хотя бы завтрак и не брала с собой особо денег. Однако это не так. Причем цены в поезде космические. Мне кажется, что на Арбате в ресторане будет дешевле пообедать, чем тут перекусить в дороге.
Хорошо, но в вагоне не работали розетки. для меня это был важный момент. Так как нужно было работать. Эта ситуация очень неприятная. Почему перевозчик изначально не уведомляет, что розетки не рабочие???
Супер! Проводница очень приятная женщина. Не пожалела, что решила поехать на поезде, а не на самолете. Тут и отдохнула и денег сэкономила. А спешить мне некуда.
В вагоне было чисто, даже в туалете стояло жидкое мыло и антисептик. Очень понравилось отношение персонала к пассажирам. Предлагали купить какие-то лотерейки, это конечно минус. Чай был вкусный, по дороге не трясло. Вагон приличный. Своих денег стоит однозначно.