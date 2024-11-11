Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 192Й Тольятти — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тольятти — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тольятти
16:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жигулевское Море
17:00
17:15
18 км.
0 ч. 30 мин.
Самара
19:30
20:15
69 км.
3 ч. 0 мин.
Сызрань 1
22:48
22:50
178 км.
6 ч. 18 мин.
Инза
01:23
01:25
337 км.
8 ч. 53 мин.
Сура
02:02
02:04
376 км.
9 ч. 32 мин.
Рузаевка
03:05
03:20
431 км.
10 ч. 35 мин.
Кадошкино
04:00
04:02
465 км.
11 ч. 30 мин.
Ковылкино
04:34
04:36
497 км.
12 ч. 4 мин.
Потьма
05:31
05:33
563 км.
13 ч. 1 мин.
Зубова Поляна
05:43
05:45
568 км.
13 ч. 13 мин.
Рязань 1
09:30
09:42
779 км.
17 ч. 0 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
12:57
960 км.
20 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка оставляла желать лучшего. В поезде было очень жарко и душно, прямо дышать нечем было. В самом вагоне темно, как повечерело невозможно было читать книжку. Про персонал ничего не могу сказать плохого, довольно вежливые ребята. В туалете на унитаз были даже разовые диски. В общем двоякое получилось ощущение.
Было грязно. Буквально в какой угол ни глянь – засаленая грязь которой уже очень много лет и которая, видимо, не отмывается уже давно. Плюс ко всему в купе были слабые лампочки (разве нельзя заменить на светодиоды(?)). Цена не соответствует уровню комфорта.
Вагон ни к черту вообще, старый и дряблый. Колымага с квадратными колесами. Все трясется и стучит. А не поезд.
Добрый вечер. Хочу оставить этот отзыв и надеюсь что его не удалят. Состояние состава просто отвратительное. Ничего хорошего вообще не могу о нем сказать. Как можно такие добитые поезда отправлять в дорогу? Такое чувство что к пассажирам относятся как к скоту.
В вагоне было прохладно, ночью сильно задувало из окна. Я спал на верхней полке, не знал куда от этого деться. Хорошо что обошлось и ничего не продуло. Настоятельно рекомендую работникам поезда обратить внимание на то, в каком состоянии находится купе.