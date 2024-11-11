Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 209Е Самара — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
00:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рузаевка
08:09
08:24
354 км.
7 ч. 14 мин.
Кадошкино
09:03
09:05
388 км.
8 ч. 8 мин.
Ковылкино
09:39
09:41
420 км.
8 ч. 44 мин.
Торбеево
10:19
10:21
464 км.
9 ч. 24 мин.
Рязань 1
13:58
14:10
700 км.
13 ч. 3 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:37
881 км.
16 ч. 42 мин.
