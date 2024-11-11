Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 192Х Москва — Тольятти. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 192Х Москва — Тольятти на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тольятти с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
00:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
03:46
03:58
181 км.
2 ч. 56 мин.
Зубова Поляна
07:27
07:29
392 км.
6 ч. 37 мин.
Потьма
07:39
07:41
397 км.
6 ч. 49 мин.
Рузаевка
09:58
10:13
530 км.
9 ч. 8 мин.
Инза
11:59
12:01
624 км.
11 ч. 9 мин.
Сызрань 1
15:10
15:15
783 км.
14 ч. 20 мин.
Самара
17:39
18:20
892 км.
16 ч. 49 мин.
Жигулевское Море
20:06
20:21
943 км.
19 ч. 16 мин.
Тольятти
20:50
961 км.
20 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Тольятти Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ужасный поезд, я вообще даже забыла уже о том, что были такие вагоны. И вот на тебе – сама еду в таком. Очень хотелось бы чтобы такие поезда навсегда сошли с рельс и больше нигде не эксплуатировались.
Безусловный минус в том, что поезд старый. Это даже не компенсируется тем, что проводники более-менее нормальные ребята и стараются обеспечить комфортную поездку пассажирам
Добрый день. Очень грязный вагон. И грязный туалет. Настолько что я даже сфотографировала это и отправила в инстаграм своим подписчикам, чтобы все видели в каком РЕАЛЬНОМ состоянии находятся туалеты на жд.
Поезд не первой свежести, но когда нет альтернатив и нужно быть в Тольятти – то приходится ездить и в таком. Справедливости ради хочу заметить что проводницы вполне стараются работать и обслужить пассажиров. Что у них неплохо получается.
Привет! Ехала с дочкой в купе – сама поездка прошла на 6 из 10. Дочке надоело ехать, под конец пути просила чтобы мы уже наконец вышли. Поезд на 4 из 10. Персонал на 8 из 10.