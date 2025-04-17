Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 239Х Москва — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
10:23
10:35
179 км.
4 ч. 48 мин.
Зубова Поляна
14:30
14:32
390 км.
8 ч. 55 мин.
Ковылкино
15:49
15:51
460 км.
10 ч. 14 мин.
Кадошкино
16:39
16:41
492 км.
11 ч. 4 мин.
Рузаевка
17:22
17:40
526 км.
11 ч. 47 мин.
Инза
19:19
19:38
620 км.
13 ч. 44 мин.
Сызрань 1
23:12
23:17
779 км.
17 ч. 37 мин.
Чапаевск
01:00
01:02
863 км.
19 ч. 25 мин.
Самара
01:55
02:45
899 км.
20 ч. 20 мин.
Кинель
03:30
03:32
933 км.
21 ч. 55 мин.
Новоотрадная
04:15
04:17
982 км.
22 ч. 40 мин.
Похвистнево
05:24
05:26
1043 км.
23 ч. 49 мин.
Бугуруслан
05:46
05:48
1062 км.
1 д. 0 ч. 11 мин.
Абдулино
07:15
07:17
1143 км.
1 д. 1 ч. 40 мин.
Аксаково
08:15
08:17
1192 км.
1 д. 2 ч. 40 мин.
Раевка
09:30
09:32
1243 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Уфа
12:20
1343 км.
1 д. 6 ч. 45 мин.
