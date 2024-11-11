Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 210Х Москва — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
02:38
02:50
181 км.
3 ч. 12 мин.
Зубова Поляна
06:12
06:14
392 км.
6 ч. 46 мин.
Потьма
06:23
06:25
397 км.
6 ч. 57 мин.
Ковылкино
07:21
07:25
463 км.
7 ч. 55 мин.
Рузаевка
08:30
08:46
530 км.
9 ч. 4 мин.
Инза
10:26
10:28
624 км.
11 ч. 0 мин.
Сызрань 1
13:13
13:23
783 км.
13 ч. 47 мин.
Самара
15:33
16:26
892 км.
16 ч. 7 мин.
Кинель
17:11
17:13
926 км.
17 ч. 45 мин.
Похвистнево
18:42
18:58
1035 км.
19 ч. 16 мин.
Бугуруслан
19:18
19:20
1054 км.
19 ч. 52 мин.
Абдулино
20:36
20:48
1135 км.
21 ч. 10 мин.
Аксаково
21:41
21:43
1184 км.
22 ч. 15 мин.
Раевка
22:56
22:58
1235 км.
23 ч. 30 мин.
Уфа
01:28
1335 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Уфа Распечатать расписание поезда