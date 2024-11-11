Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 031Н Оренбург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Оренбург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Оренбург
10:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Переволоцкая
11:11
11:13
62 км.
1 ч. 10 мин.
Новосергиевская
11:43
11:45
105 км.
1 ч. 42 мин.
Сорочинская
12:24
12:26
156 км.
2 ч. 23 мин.
Тоцкая
12:48
12:50
180 км.
2 ч. 47 мин.
Бузулук
13:38
13:43
226 км.
3 ч. 37 мин.
Колтубанка
14:09
14:11
250 км.
4 ч. 8 мин.
Неприк
14:36
14:38
273 км.
4 ч. 35 мин.
Богатое
15:06
15:08
299 км.
5 ч. 5 мин.
Самара
16:42
17:39
380 км.
6 ч. 41 мин.
Новокуйбышевская
18:00
18:02
396 км.
7 ч. 59 мин.
Чапаевск
18:18
18:20
416 км.
8 ч. 17 мин.
Безенчук
18:56
18:57
434 км.
8 ч. 55 мин.
Обшаровка
19:27
19:28
474 км.
9 ч. 26 мин.
Сызрань 1
20:00
20:03
500 км.
9 ч. 59 мин.
Кузоватово
21:12
21:13
567 км.
11 ч. 11 мин.
Барыш
21:52
22:11
607 км.
11 ч. 51 мин.
Базарная
22:38
22:40
632 км.
12 ч. 37 мин.
Инза
23:07
23:09
661 км.
13 ч. 6 мин.
Ночка
23:25
23:27
677 км.
13 ч. 24 мин.
Сура
23:46
23:48
700 км.
13 ч. 45 мин.
Рузаевка
00:49
01:22
755 км.
14 ч. 48 мин.
Кадошкино
01:55
01:56
789 км.
15 ч. 54 мин.
Ковылкино
02:27
02:29
821 км.
16 ч. 26 мин.
Торбеево
03:08
03:10
865 км.
17 ч. 7 мин.
Потьма
03:27
03:28
887 км.
17 ч. 26 мин.
Рязань 1
06:40
06:52
1101 км.
20 ч. 39 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:40
1282 км.
1 д. 0 ч. 39 мин.
