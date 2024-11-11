Маршрут следования поезда 049Й Самара — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
14:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новокуйбышевская
14:46
14:49
16 км.
0 ч. 22 мин.
Чапаевск
15:05
15:08
36 км.
0 ч. 41 мин.
Безенчук
15:31
15:35
54 км.
1 ч. 7 мин.
Сызрань 1
16:37
16:42
120 км.
2 ч. 13 мин.
Кузоватово
17:50
17:52
187 км.
3 ч. 26 мин.
Барыш
18:26
18:28
227 км.
4 ч. 2 мин.
Базарная
18:55
18:57
252 км.
4 ч. 31 мин.
Инза
19:24
19:26
281 км.
5 ч. 0 мин.
Рузаевка
20:52
21:08
375 км.
6 ч. 28 мин.
Кадошкино
21:44
21:46
409 км.
7 ч. 20 мин.
Ковылкино
22:19
22:24
441 км.
7 ч. 55 мин.
Потьма
23:16
23:18
507 км.
8 ч. 52 мин.
Зубова Поляна
23:25
23:28
512 км.
9 ч. 1 мин.
Сасово
00:22
00:24
578 км.
9 ч. 58 мин.
Рязань 1
02:23
02:35
724 км.
11 ч. 59 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:53
905 км.
15 ч. 29 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 11
5.12 с маленьким ребенком на поезде №049 отправляюсь в Москву со станции Самара в 15:24 местного. Возможно ли на каком-нибудь он-лайн табло (или в интернете, по телефону) посмотреть и узнать платформу/путь с которого будет отправляться поезд? Спасибо.
049 поезд отправляется с первого пути.
Доброго дня! Ехала на поезде Самара-Москва. Это довольны комфортабельный вагон, с доброжелательным персоналом и удобными купе. В поезде чисто и светло. Хорошие условия.Рекомендую.
Не писал никогда отзывы, а здесь напишу. Поездка на этом поезде мне понравилась. Понравилась тем, что люди обслуживающие пассажиров относятся по-людски и делают все, чтобы пассажирам понравилась поездка.
Поездки в Москву совершаем с мужем довольно часто и всегда довольны.Когда едем с детьми стараемся брать купе, чтобы никому не мешать, но даже в плацкартных вагонах неплохо. Постельное белье всегда чистое, глаженое. Температура в вагоне комфортная, зимой всегда работают обогреватели. Единственный минус - в плацкартных вагонах мало розеток, в купе с этим лучше.
Спасибо за приятное путешествие, поездка прошла на высоком уровне. Лайк
Ехали в 8 вагоне 23.09.2021 нам все очень понравилось. Проводница была очень приветливая девушка, которая разбирается в своей работе и быстро сориентировала нас что к чему. Дочке поездка также очень понравилась! Спасибо!
Благодарю за комфортную поездку и приятное времяпровождение! Думала, что переезд займет вечность, но как ни странно поездка пролетела совсем незаметно. Приятно порадовала чистота, которая во всем поезде везде, буквально начиная с коридоров и оканчивая туалетами.
Все было хорошо, но вот ночью при разгоне ощущались какие-то вибрации в вагоне, что мешало мне нормально спать. Несколько раз просыпался от этой виброхрени и по итогу приехал разбитым. Но может это однму мне так «повезло» с вагоном?
Аккуратно, чисто, комфортно, ехать одно удовольствие. Поездка удалась
20.07.2021 – полет нормальный. Претензий не имеется.