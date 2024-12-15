Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 015М Самара — Москва.
Маршрут следования поезда 015М Самара — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
14:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новокуйбышевская
15:02
15:04
16 км.
0 ч. 21 мин.
Чапаевск
15:21
15:23
36 км.
0 ч. 40 мин.
Безенчук
15:42
15:44
54 км.
1 ч. 1 мин.
Сызрань 1
16:39
16:44
120 км.
1 ч. 58 мин.
Кузоватово
17:47
17:49
187 км.
3 ч. 6 мин.
Барыш
18:22
18:24
227 км.
3 ч. 41 мин.
Базарная
18:52
18:54
252 км.
4 ч. 11 мин.
Инза
19:20
19:23
281 км.
4 ч. 39 мин.
Рузаевка
20:50
21:05
375 км.
6 ч. 9 мин.
Кадошкино
21:38
21:40
409 км.
6 ч. 57 мин.
Ковылкино
22:12
22:17
441 км.
7 ч. 31 мин.
Торбеево
22:53
22:55
485 км.
8 ч. 12 мин.
Потьма
23:13
23:15
507 км.
8 ч. 32 мин.
Зубова Поляна
23:23
23:25
512 км.
8 ч. 42 мин.
Сасово
00:16
00:18
578 км.
9 ч. 35 мин.
Рязань 1
02:28
02:40
724 км.
11 ч. 47 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:40
905 км.
14 ч. 59 мин.
