Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 183Х Москва — Оренбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Оренбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
04:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
08:30
08:45
179 км.
4 ч. 20 мин.
Зубова Поляна
12:31
12:33
390 км.
8 ч. 21 мин.
Потьма
12:42
12:44
395 км.
8 ч. 32 мин.
Рузаевка
15:16
15:31
528 км.
11 ч. 6 мин.
Сура
16:58
17:00
583 км.
12 ч. 48 мин.
Ночка
17:25
17:27
606 км.
13 ч. 15 мин.
Инза
17:47
17:50
622 км.
13 ч. 37 мин.
Барыш
19:01
19:03
676 км.
14 ч. 51 мин.
Кузоватово
19:50
19:52
716 км.
15 ч. 40 мин.
Сызрань 1
21:20
21:25
783 км.
17 ч. 10 мин.
Чапаевск
23:02
23:04
867 км.
18 ч. 52 мин.
Новокуйбышевская
23:30
23:32
887 км.
19 ч. 20 мин.
Самара
23:58
00:35
903 км.
19 ч. 48 мин.
Кинель
01:24
01:26
937 км.
21 ч. 14 мин.
Бузулук
03:23
03:44
1057 км.
23 ч. 13 мин.
Тоцкая
04:31
04:34
1103 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Сорочинская
05:00
05:03
1127 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Новосергиевская
05:53
05:56
1178 км.
1 д. 1 ч. 43 мин.
Переволоцкая
06:38
06:40
1221 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Оренбург
07:55
1283 км.
1 д. 3 ч. 45 мин.
