Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 183Е Оренбург — Москва.
Маршрут следования поезда 183Е Оренбург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Оренбург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Оренбург
23:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Переволоцкая
01:07
01:08
62 км.
1 ч. 20 мин.
Новосергиевская
01:43
01:45
105 км.
1 ч. 56 мин.
Сорочинская
02:29
02:32
156 км.
2 ч. 42 мин.
Тоцкая
02:58
03:00
180 км.
3 ч. 11 мин.
Бузулук
03:45
04:06
226 км.
3 ч. 58 мин.
Кинель
05:05
05:07
346 км.
5 ч. 18 мин.
Самара
05:50
06:27
380 км.
6 ч. 3 мин.
Новокуйбышевская
06:50
06:52
396 км.
7 ч. 3 мин.
Сызрань 1
09:00
09:05
490 км.
9 ч. 13 мин.
Инза
11:52
11:54
649 км.
12 ч. 5 мин.
Рузаевка
12:26
12:42
743 км.
12 ч. 39 мин.
Рязань 1
18:40
18:52
1088 км.
18 ч. 53 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:35
1269 км.
22 ч. 48 мин.
