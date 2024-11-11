Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 212Й Тольятти — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тольятти — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тольятти
16:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жигулевское Море
16:50
17:05
18 км.
0 ч. 30 мин.
Самара
19:30
20:26
69 км.
3 ч. 10 мин.
Сызрань 1
22:41
22:46
178 км.
6 ч. 21 мин.
Инза
01:28
01:30
337 км.
9 ч. 8 мин.
Рузаевка
03:03
03:18
431 км.
10 ч. 43 мин.
Кадошкино
03:55
03:57
465 км.
11 ч. 35 мин.
Ковылкино
04:31
04:32
497 км.
12 ч. 11 мин.
Торбеево
05:10
05:12
541 км.
12 ч. 50 мин.
Потьма
05:33
05:34
563 км.
13 ч. 13 мин.
Зубова Поляна
05:43
05:44
568 км.
13 ч. 23 мин.
Рязань 1
09:42
09:54
779 км.
17 ч. 22 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
13:07
960 км.
20 ч. 47 мин.
