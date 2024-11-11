Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 213У Челябинск — Москва.
Расписание поезда Челябинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
16:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Миасс 1
18:02
18:04
82 км.
1 ч. 37 мин.
Златоуст
19:11
19:13
114 км.
2 ч. 46 мин.
Бердяуш
20:13
20:14
150 км.
3 ч. 48 мин.
Сулея
20:43
20:45
166 км.
4 ч. 18 мин.
Вязовая
21:35
21:37
208 км.
5 ч. 10 мин.
Усть-Катав
21:55
21:57
219 км.
5 ч. 30 мин.
Кропачево
22:24
22:47
234 км.
5 ч. 59 мин.
Аша
23:51
23:53
279 км.
7 ч. 26 мин.
Уфа
01:43
02:13
367 км.
9 ч. 18 мин.
Раевка
04:43
04:45
467 км.
12 ч. 18 мин.
Аксаково
05:58
06:01
518 км.
13 ч. 33 мин.
Приютово
06:19
06:21
537 км.
13 ч. 54 мин.
Абдулино
06:49
07:01
567 км.
14 ч. 24 мин.
Бугуруслан
08:35
08:37
648 км.
16 ч. 10 мин.
Похвистнево
07:57
07:59
667 км.
1 д. 15 ч. 32 мин.
Новоотрадная
08:55
08:57
728 км.
1 д. 16 ч. 30 мин.
Кинель
09:49
09:51
777 км.
1 д. 17 ч. 24 мин.
Самара
10:35
11:15
811 км.
1 д. 18 ч. 10 мин.
Новокуйбышевская
11:40
11:42
827 км.
1 д. 19 ч. 15 мин.
Чапаевск
12:03
12:05
847 км.
1 д. 19 ч. 38 мин.
Сызрань 1
13:52
14:02
931 км.
1 д. 21 ч. 27 мин.
Рузаевка
18:45
19:05
1183 км.
2 д. 2 ч. 20 мин.
Рязань 1
00:15
00:27
1528 км.
2 д. 7 ч. 50 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
03:30
1709 км.
2 д. 11 ч. 5 мин.
