Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 291М Москва — Челябинск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 291М Москва — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
04:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
08:18
08:41
179 км.
4 ч. 13 мин.
Рузаевка
14:46
15:01
524 км.
10 ч. 41 мин.
Инза
17:00
17:02
618 км.
12 ч. 55 мин.
Сызрань 1
19:57
20:02
777 км.
15 ч. 52 мин.
Чапаевск
21:57
21:59
861 км.
17 ч. 52 мин.
Новокуйбышевская
22:20
22:22
881 км.
18 ч. 15 мин.
Самара
22:48
23:28
897 км.
18 ч. 43 мин.
Кинель
00:13
00:15
931 км.
20 ч. 8 мин.
Новоотрадная
01:00
01:02
980 км.
20 ч. 55 мин.
Похвистнево
01:54
01:56
1041 км.
21 ч. 49 мин.
Бугуруслан
02:16
02:18
1060 км.
22 ч. 11 мин.
Абдулино
03:40
03:42
1141 км.
23 ч. 35 мин.
Приютово
04:15
04:17
1171 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Аксаково
04:35
04:37
1190 км.
1 д. 0 ч. 30 мин.
Раевка
05:42
05:44
1241 км.
1 д. 1 ч. 37 мин.
Уфа
08:15
08:55
1341 км.
1 д. 4 ч. 10 мин.
Аша
10:35
10:37
1429 км.
1 д. 6 ч. 30 мин.
Кропачево
11:40
11:55
1474 км.
1 д. 7 ч. 35 мин.
Усть-Катав
12:24
12:26
1489 км.
1 д. 8 ч. 19 мин.
Вязовая
12:44
12:46
1500 км.
1 д. 8 ч. 39 мин.
Бердяуш
13:58
14:00
1557 км.
1 д. 9 ч. 53 мин.
Златоуст
14:59
15:02
1593 км.
1 д. 10 ч. 54 мин.
Миасс 1
16:12
16:14
1625 км.
1 д. 12 ч. 7 мин.
Чебаркуль
16:38
16:40
1640 км.
1 д. 12 ч. 33 мин.
Челябинск-Главный
17:55
1709 км.
1 д. 13 ч. 50 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Челябинск Распечатать расписание поезда