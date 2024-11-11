Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 231Й Уфа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
06:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксаково
09:52
09:54
141 км.
3 ч. 9 мин.
Абдулино
10:51
11:13
190 км.
4 ч. 8 мин.
Бугуруслан
12:31
12:33
271 км.
5 ч. 48 мин.
Похвистнево
12:51
12:53
290 км.
6 ч. 8 мин.
Новоотрадная
13:43
13:45
351 км.
7 ч. 0 мин.
Кинель
14:33
14:36
400 км.
7 ч. 50 мин.
Самара
15:21
16:22
434 км.
8 ч. 38 мин.
Сызрань 1
19:08
19:13
543 км.
12 ч. 25 мин.
Кузоватово
20:23
20:25
610 км.
13 ч. 40 мин.
Барыш
21:00
21:02
650 км.
14 ч. 17 мин.
Базарная
21:35
21:37
675 км.
14 ч. 52 мин.
Инза
22:06
22:08
704 км.
15 ч. 23 мин.
Рузаевка
00:05
00:38
798 км.
17 ч. 22 мин.
Торбеево
02:18
02:36
909 км.
19 ч. 35 мин.
Зубова Поляна
03:03
03:05
935 км.
20 ч. 20 мин.
Рязань 1
06:21
06:33
1146 км.
23 ч. 38 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:00
1327 км.
1 д. 3 ч. 17 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала во 2 вагоне. У нас был отличный проводник. Иногда свет моргал и выключался в самом начале, но потом починили. Вагоны не в самом лучшем состоянии.
Ехала с дочкой до москвы. Все было хорошо, если не считать невоспитанных пассажиров. Дочка на протяжении всей дороги листала журналы с картинками, которые принесла проводница. Большое ей за это спасибо!
Купе и плацкарт по факту практически ничем не отличаются. Что одно, что второе по комфорту одинаково. Но вот по стоимости разница почти в 2 раза!!! В следущий раз точно возьму себе плацкарт, нет смысла переплачивать.
Добрый день. Расскажу о нашей поездке. Поезд был не первой свежести, но это еще ладно. Проводница нахамила на ровном месте, когда я сделал ей замечание по поводу плохой уборки в вагоне. Я понимаю, что иногда сложно сдерживаться, НО ЭТО ТВОЯ РАБОТА! А мне хочется ехать в чистом вагоне, потому что я за это заплатила денги!
Прекрасный поезд. Отправили в командировку, доехал с комфортом и в свое удовольствие! До этого в последний раз ездил на поездах лет 10 назад. Меняются в лучшую сторону!