Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 240Э Москва — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
01:05
01:20
181 км.
2 ч. 50 мин.
Зубова Поляна
04:09
04:11
392 км.
5 ч. 54 мин.
Ковылкино
05:18
05:20
462 км.
7 ч. 3 мин.
Кадошкино
05:51
05:53
494 км.
7 ч. 36 мин.
Рузаевка
06:25
06:40
528 км.
8 ч. 10 мин.
Инза
08:22
08:24
622 км.
10 ч. 7 мин.
Барыш
09:30
09:33
676 км.
11 ч. 15 мин.
Кузоватово
10:20
10:23
716 км.
12 ч. 5 мин.
Сызрань 1
11:56
12:01
783 км.
13 ч. 41 мин.
Чапаевск
13:41
13:43
867 км.
15 ч. 26 мин.
Новокуйбышевская
14:10
14:12
887 км.
15 ч. 55 мин.
Самара
14:40
15:40
903 км.
16 ч. 25 мин.
Кинель
16:23
16:25
937 км.
18 ч. 8 мин.
Новоотрадная
17:05
17:07
986 км.
18 ч. 50 мин.
Похвистнево
17:53
17:55
1047 км.
19 ч. 38 мин.
Бугуруслан
18:15
18:17
1066 км.
20 ч. 0 мин.
Абдулино
19:40
19:42
1147 км.
21 ч. 25 мин.
Аксаково
20:26
20:28
1196 км.
22 ч. 11 мин.
Уфа
23:03
1337 км.
1 д. 0 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Не поезд, а вонючка. Туалеты так воняли и с них настолько несло, что у меня после поездки одежда пахла мочей!!! Неужели так сложно привести в порядок вагон, чтобы он был НОРМАЛЬНЫМ и для людей. Потому что создается ощущение, что он для свиней.
В вагоне как и всегда (почти) ехала компания молодых людей, которые распивали втихаря спиртные напитки, после чего пол дороги громко смеялись и мешали нормальным пассажирам ехать. Сделал замечание проводнице, но она не смогла ничего предпринять, так как в открытую не пили. Осадочек остался.
Вот по поводу проводницы у меня нет вопросов. Молодец!!! Сказала бы даже что эталон. Но почему вы не можете банально поставить биотуалеты и стоят эти старые туалеты???? Разве это так сложно?!
Благодарю руководство поезда и персонал за приятную поездку! Нам – все понравилось! И сам вагон и особенно отношение проводницы! Начальник поезда два раза сам ходил по поезжу и спрашивал, все ли у нас хорошо. Очень было приятно.
В вагоне всю ночь стучала дверь туалета, которая до конца не закрывалась и при дергании могла открыться. Никогда не покупайте места рядом с отхожими местами.