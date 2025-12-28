Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 189М Москва — Челябинск.
Маршрут следования поезда 189М Москва — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
10:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
14:54
15:06
179 км.
4 ч. 34 мин.
Зубова Поляна
18:58
19:00
390 км.
8 ч. 38 мин.
Потьма
19:10
19:12
395 км.
8 ч. 50 мин.
Торбеево
19:37
19:39
417 км.
9 ч. 17 мин.
Ковылкино
20:21
20:23
461 км.
10 ч. 1 мин.
Кадошкино
20:57
20:59
493 км.
10 ч. 37 мин.
Рузаевка
21:35
21:50
527 км.
11 ч. 15 мин.
Инза
23:42
23:45
621 км.
13 ч. 22 мин.
Барыш
00:44
00:46
675 км.
14 ч. 24 мин.
Кузоватово
01:26
01:28
715 км.
15 ч. 6 мин.
Сызрань 1
03:00
03:05
782 км.
16 ч. 40 мин.
Чапаевск
04:50
04:52
866 км.
18 ч. 30 мин.
Новокуйбышевская
05:20
05:22
886 км.
19 ч. 0 мин.
Самара
05:52
06:50
902 км.
19 ч. 32 мин.
Кинель
07:35
07:37
936 км.
21 ч. 15 мин.
Новоотрадная
08:22
08:24
985 км.
22 ч. 2 мин.
Похвистнево
09:20
09:22
1046 км.
23 ч. 0 мин.
Бугуруслан
09:40
09:42
1065 км.
23 ч. 20 мин.
Абдулино
11:15
11:27
1146 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Аксаково
12:24
12:26
1195 км.
1 д. 2 ч. 4 мин.
Раевка
13:35
13:37
1246 км.
1 д. 3 ч. 15 мин.
Уфа
16:04
16:48
1346 км.
1 д. 5 ч. 44 мин.
Кропачево
19:54
20:24
1479 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
Усть-Катав
20:53
20:55
1494 км.
1 д. 10 ч. 33 мин.
Вязовая
21:11
21:13
1505 км.
1 д. 10 ч. 51 мин.
Сулея
22:01
22:03
1547 км.
1 д. 11 ч. 41 мин.
Бердяуш
22:27
22:29
1563 км.
1 д. 12 ч. 7 мин.
Златоуст
23:30
23:32
1599 км.
1 д. 13 ч. 10 мин.
Миасс 1
00:37
00:39
1631 км.
1 д. 14 ч. 17 мин.
Чебаркуль
01:02
01:04
1646 км.
1 д. 14 ч. 42 мин.
Челябинск-Главный
02:16
1715 км.
1 д. 15 ч. 56 мин.
