Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 575Й Уфа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
01:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксаково
04:32
04:34
141 км.
3 ч. 16 мин.
Абдулино
05:24
05:36
190 км.
4 ч. 8 мин.
Бугуруслан
06:55
06:57
271 км.
5 ч. 39 мин.
Похвистнево
07:17
07:19
290 км.
6 ч. 1 мин.
Новоотрадная
08:10
08:12
351 км.
6 ч. 54 мин.
Кинель
08:59
09:01
400 км.
7 ч. 43 мин.
Самара
09:43
10:23
434 км.
8 ч. 27 мин.
Сызрань 1
12:43
12:48
543 км.
11 ч. 27 мин.
Инза
15:58
16:00
702 км.
14 ч. 42 мин.
Рузаевка
17:53
18:08
796 км.
16 ч. 37 мин.
Кадошкино
18:46
18:48
830 км.
17 ч. 30 мин.
Ковылкино
19:20
19:22
862 км.
18 ч. 4 мин.
Потьма
20:16
20:18
928 км.
19 ч. 0 мин.
Зубова Поляна
20:28
20:30
933 км.
19 ч. 12 мин.
Рязань 1
23:53
00:05
1144 км.
22 ч. 37 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
03:30
1325 км.
1 д. 2 ч. 14 мин.
