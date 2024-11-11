Расписание поезда Самара — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
13:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рузаевка
19:57
20:12
354 км.
6 ч. 42 мин.
Кадошкино
20:54
20:56
388 км.
7 ч. 39 мин.
Ковылкино
21:28
21:30
420 км.
8 ч. 13 мин.
Торбеево
22:08
22:10
464 км.
8 ч. 53 мин.
Потьма
22:31
22:33
486 км.
9 ч. 16 мин.
Зубова Поляна
22:46
22:48
491 км.
9 ч. 31 мин.
Сасово
23:38
23:41
557 км.
10 ч. 23 мин.
Рязань 1
01:50
02:02
703 км.
12 ч. 35 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:15
884 км.
16 ч. 0 мин.
