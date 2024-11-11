Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 014У Москва — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
00:29
00:41
181 км.
2 ч. 49 мин.
Рузаевка
05:20
05:35
526 км.
7 ч. 40 мин.
Инза
07:05
07:07
620 км.
9 ч. 25 мин.
Сызрань 1
09:34
09:39
779 км.
11 ч. 54 мин.
Самара
11:21
12:08
888 км.
13 ч. 41 мин.
Новоотрадная
13:21
13:23
971 км.
15 ч. 41 мин.
Похвистнево
14:12
14:14
1032 км.
16 ч. 32 мин.
Бугуруслан
14:32
14:34
1051 км.
16 ч. 52 мин.
Абдулино
15:44
15:46
1132 км.
18 ч. 4 мин.
Приютово
16:16
16:18
1162 км.
18 ч. 36 мин.
Аксаково
16:37
16:39
1181 км.
18 ч. 57 мин.
Раевка
17:39
17:41
1232 км.
19 ч. 59 мин.
Уфа
19:45
20:27
1332 км.
22 ч. 5 мин.
Аша
22:10
22:12
1420 км.
1 д. 0 ч. 30 мин.
Симская
22:50
22:52
1448 км.
1 д. 1 ч. 10 мин.
Кропачево
23:15
23:19
1466 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Усть-Катав
23:45
23:47
1481 км.
1 д. 2 ч. 5 мин.
Вязовая
00:03
00:05
1492 км.
1 д. 2 ч. 23 мин.
Бердяуш
01:13
01:15
1549 км.
1 д. 3 ч. 33 мин.
Златоуст
02:13
02:15
1585 км.
1 д. 4 ч. 33 мин.
Миасс 1
03:20
03:22
1617 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
Чебаркуль
03:46
03:47
1632 км.
1 д. 6 ч. 6 мин.
Челябинск-Главный
05:08
1701 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
