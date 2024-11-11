Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 571Й Уфа — Москва.
Маршрут следования поезда 571Й Уфа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
07:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксаково
11:14
11:16
141 км.
3 ч. 17 мин.
Абдулино
12:08
12:10
190 км.
4 ч. 11 мин.
Бугуруслан
13:37
13:39
271 км.
5 ч. 40 мин.
Самара
16:13
16:55
430 км.
8 ч. 16 мин.
Новокуйбышевская
17:18
17:20
446 км.
9 ч. 21 мин.
Чапаевск
17:41
17:43
466 км.
9 ч. 44 мин.
Сызрань 1
19:17
19:22
550 км.
11 ч. 20 мин.
Кузоватово
20:32
20:34
617 км.
12 ч. 35 мин.
Барыш
21:09
21:11
657 км.
13 ч. 12 мин.
Базарная
21:43
21:45
682 км.
13 ч. 46 мин.
Инза
22:14
22:16
711 км.
14 ч. 17 мин.
Рузаевка
00:03
00:37
805 км.
16 ч. 6 мин.
Торбеево
02:17
02:34
916 км.
18 ч. 20 мин.
Зубова Поляна
03:01
03:03
942 км.
19 ч. 4 мин.
Рязань 1
06:21
06:35
1153 км.
22 ч. 24 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:00
1334 км.
1 д. 2 ч. 3 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Напрягает долгая стоянка в Самаре. Зачем столько стоять не понимаю?! Без кондиционера просто нереально в вагоне просидеть час!
Ехал в Рязань на этом поезде. Что могу сказать? Поезд как поезд. Проводница немного была замученная какая-то. Более-менее чисто.
Ехала с 2 детьми и мамой домой. Проводница была хорошая, ничего не могу сказать. Делала свою работу вполне хорошо. Не понравилось отношение других пассажиров, потому что многие настолько невоспитанные что ехать рядом невозможно.
Приятная поездка, забавный случай был – мужчина на одной из станций пробрался и хотел проехать одну остановку зайцем, но его выловили))))
Хороший поезд. Не дорогой – это для меня главное. Начальник поезда нормальный мужик.