Расписание поезда Москва — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
14:02
14:14
181 км.
2 ч. 50 мин.
Зубова Поляна
18:03
18:05
392 км.
6 ч. 51 мин.
Ковылкино
19:12
19:14
462 км.
8 ч. 0 мин.
Кадошкино
19:54
19:56
494 км.
8 ч. 42 мин.
Рузаевка
20:36
20:51
528 км.
9 ч. 24 мин.
Инза
22:40
22:42
622 км.
11 ч. 28 мин.
Сызрань 1
02:05
02:10
781 км.
14 ч. 53 мин.
Самара
04:31
05:24
890 км.
17 ч. 19 мин.
Похвистнево
07:46
07:48
1032 км.
20 ч. 34 мин.
Бугуруслан
08:07
08:11
1051 км.
20 ч. 55 мин.
Абдулино
09:40
09:52
1132 км.
22 ч. 28 мин.
Приютово
10:27
10:29
1162 км.
23 ч. 15 мин.
Аксаково
10:50
10:52
1181 км.
23 ч. 38 мин.
Раевка
11:58
12:00
1232 км.
1 д. 0 ч. 46 мин.
Уфа
14:57
1332 км.
1 д. 3 ч. 45 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Едем в заданном направлении. Запаха в туалете сильного нет (в предыдущем поезде был ужас. И, как оказалось, не от самого туалета, а от швабры, стоящей в тамбуре. Не писала отзыв из уважения к сединам проводника) но сейчас я уже не выдержала и на просьбу убрать швабру мне ответили тебе она мешает?
Да уж Москва Уфа этот путь я некогда не забуду. Попросил билеты не возле туалета ага щас, дали прям соседняя дверь. Такого хамского отношения я давно не видел ни разу не протерли вагон чай кофе сходи сам возьми. Так ночью обязанность проводника предупреждать о остановке я чуть не проспал свою остановку.
Купили билеты на данный маршрут. Он не приехал. Спрашиваю, почему не приехал некто не может дать ответ. Вернуть деньги тоже некто не хочет я не то что оскорблен я в бешенстве от халатности даже не предупредили, а на этот поезд не мало людей было поездка не испорчена потому-то не состоялась, зато планы и деньги коту под хвост.
Хочу выразить огромную благодарность девушке проводнику Ольге. Добрая милая и, не смотря на юный возраст очень осведомленная девушка сразу видно обучение не просидела, а была отличницей так мало она еще и психолог детей за интересовала и дала разукрашки вот это подход я понимаю.
Остался доволен поездкой. Давно не беседовал с людьми по душам. Особенно было приятно, когда проводник такой мужичек пришел травить байки. Мы, кстати, там распивали, и пытались склонить его не сломался, говорит служба не могу все дела. Мы только когда уже вышли с поезда поняли, что мы кричали и смеялись на весь вагон, а он пришел начал разговаривать и вся ночь пролетела и в тишине вот это я понимаю профи.