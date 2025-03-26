Расписание поезда Самара — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
16:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сызрань Город
19:03
19:10
109 км.
2 ч. 57 мин.
Возрождение
20:22
20:24
161 км.
4 ч. 16 мин.
Кулатка
20:47
20:49
187 км.
4 ч. 41 мин.
Сенная
21:53
21:55
262 км.
5 ч. 47 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:52
01:32
357 км.
8 ч. 46 мин.
Петров Вал
05:29
05:31
522 км.
13 ч. 23 мин.
Волгоград 1
09:06
688 км.
17 ч. 0 мин.
