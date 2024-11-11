Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 293С Анапа — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
18:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тимашевская
22:30
22:52
147 км.
4 ч. 5 мин.
Староминская-Тимашевск
00:32
00:34
244 км.
6 ч. 7 мин.
Ростов
Главный
02:02
02:24
335 км.
7 ч. 37 мин.
Зверево
05:24
05:26
429 км.
10 ч. 59 мин.
Лихая
05:48
06:05
445 км.
11 ч. 23 мин.
Каменская
06:37
06:39
464 км.
12 ч. 12 мин.
Миллерово
07:40
07:42
530 км.
13 ч. 15 мин.
Кутейниково
08:34
08:36
585 км.
14 ч. 9 мин.
Митрофановка
09:43
09:44
664 км.
15 ч. 18 мин.
Россошь
11:02
11:24
688 км.
16 ч. 37 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:05
13:11
776 км.
18 ч. 40 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:47
14:51
851 км.
20 ч. 22 мин.
Усмань
16:10
16:12
908 км.
21 ч. 45 мин.
Липецк
17:35
18:09
970 км.
23 ч. 10 мин.
Елец
19:20
19:51
1040 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Ефремов
21:20
21:22
1106 км.
1 д. 2 ч. 55 мин.
Узловая 1
Московской жд
23:10
23:14
1198 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Тула
Московский Вокзал
00:11
00:38
1244 км.
1 д. 5 ч. 46 мин.
Москва
Восточный Вокзал
03:51
04:06
1417 км.
1 д. 9 ч. 26 мин.
Вышний Волочек
09:23
09:24
1695 км.
1 д. 14 ч. 58 мин.
Бологое-Московское
09:55
10:22
1738 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Окуловка
11:10
11:11
1808 км.
1 д. 16 ч. 45 мин.
Чудово-Московское
12:22
12:24
1933 км.
1 д. 17 ч. 57 мин.
Волховстрой 2
14:26
14:28
2029 км.
1 д. 20 ч. 1 мин.
Лодейное Поле
15:54
15:56
2140 км.
1 д. 21 ч. 29 мин.
Подпорожье
16:27
16:29
2173 км.
1 д. 22 ч. 2 мин.
Свирь
16:42
17:16
2178 км.
1 д. 22 ч. 17 мин.
Петрозаводск
18:55
20:05
2271 км.
2 д. 0 ч. 30 мин.
Кондопога
21:08
21:13
2318 км.
2 д. 2 ч. 43 мин.
Медвежья Гора
22:50
23:02
2396 км.
2 д. 4 ч. 25 мин.
Сегежа
00:47
00:52
2489 км.
2 д. 6 ч. 22 мин.
Надвоицы
01:13
01:18
2505 км.
2 д. 6 ч. 48 мин.
Идель
01:47
01:49
2532 км.
2 д. 7 ч. 22 мин.
Беломорск
02:44
02:49
2583 км.
2 д. 8 ч. 19 мин.
Кемь
03:43
04:00
2630 км.
2 д. 9 ч. 18 мин.
Кузема
04:52
04:57
2676 км.
2 д. 10 ч. 27 мин.
Энгозеро
05:46
05:49
2726 км.
2 д. 11 ч. 21 мин.
Амбарный
06:05
06:08
2742 км.
2 д. 11 ч. 40 мин.
Лоухи
06:47
07:02
2777 км.
2 д. 12 ч. 22 мин.
Чупа
07:26
07:31
2798 км.
2 д. 13 ч. 1 мин.
Пояконда
08:13
08:32
2834 км.
2 д. 13 ч. 48 мин.
Княжая
09:19
09:24
2866 км.
2 д. 14 ч. 54 мин.
Кандалакша
10:27
10:52
2903 км.
2 д. 16 ч. 2 мин.
Полярные Зори
11:22
11:24
2926 км.
2 д. 16 ч. 57 мин.
Апатиты 1
12:13
12:23
2969 км.
2 д. 17 ч. 48 мин.
Оленегорск
13:35
13:50
3032 км.
2 д. 19 ч. 10 мин.
Кола
16:10
16:20
3116 км.
2 д. 21 ч. 45 мин.
Мурманск
16:40
3125 км.
2 д. 22 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде было очень грязно. И постоянно то включали то выключали кондиционер. То жарко – то холодно и так по кругу всю дорогу. Под конец уже бесить стало сильно такие перепады. Как будто нет какого то среднего уровня.
Очень некомфортно было стоять на станциях по 30 минут в жару, когда в вагоне не работает ни кондиционер, ни вентиляция. Почему нельзя продумать и сделать что-то с этим?
Состояние туалетов не очень. А так поезд как поезд. У нас шторка была привинчена какимми-то болтами и нельзя было завесить.
Ехала в 4 вагоне. Проводница Анастасия вела себя не самым лучшим образом. Выполнялись не все просьбы пассажиров. Я 2 раза просила сделать чай но так его и не дождалась!!! Безобразие!
Ехал в Мурманск от родственников. Поезд вполне себе хороший. Не жарко. Чисто. Постельное белье не сильно старое. Матрасы удобные. Чего еще вам надо в поездке?