Поезд 293С Анапа — Мурманск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:25

Анапа

2 д. 22 ч. 15 мин.

16:40

Мурманск

49

Маршрут следования поезда 293С Анапа — Мурманск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Мурманск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

18:25

0 км.

0 ч. 0 мин.

Тимашевская

22:30

22 мин.

22:52

147 км.

4 ч. 5 мин.

Староминская-Тимашевск

00:32

2 мин.

00:34

244 км.

6 ч. 7 мин.

Ростов
Главный

02:02

22 мин.

02:24

335 км.

7 ч. 37 мин.

Зверево

05:24

2 мин.

05:26

429 км.

10 ч. 59 мин.

Лихая

05:48

17 мин.

06:05

445 км.

11 ч. 23 мин.

Каменская

06:37

2 мин.

06:39

464 км.

12 ч. 12 мин.

Миллерово

07:40

2 мин.

07:42

530 км.

13 ч. 15 мин.

Кутейниково

08:34

2 мин.

08:36

585 км.

14 ч. 9 мин.

Митрофановка

09:43

1 мин.

09:44

664 км.

15 ч. 18 мин.

Россошь

11:02

22 мин.

11:24

688 км.

16 ч. 37 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

13:05

6 мин.

13:11

776 км.

18 ч. 40 мин.

Придача
Воронеж-Южный

14:47

4 мин.

14:51

851 км.

20 ч. 22 мин.

Усмань

16:10

2 мин.

16:12

908 км.

21 ч. 45 мин.

Липецк

17:35

34 мин.

18:09

970 км.

23 ч. 10 мин.

Елец

19:20

31 мин.

19:51

1040 км.

1 д. 0 ч. 55 мин.

Ефремов

21:20

2 мин.

21:22

1106 км.

1 д. 2 ч. 55 мин.

Узловая 1
Московской жд

23:10

4 мин.

23:14

1198 км.

1 д. 4 ч. 45 мин.

Тула
Московский Вокзал

00:11

27 мин.

00:38

1244 км.

1 д. 5 ч. 46 мин.

Москва
Восточный Вокзал

03:51

15 мин.

04:06

1417 км.

1 д. 9 ч. 26 мин.

Вышний Волочек

09:23

1 мин.

09:24

1695 км.

1 д. 14 ч. 58 мин.

Бологое-Московское

09:55

27 мин.

10:22

1738 км.

1 д. 15 ч. 30 мин.

Окуловка

11:10

1 мин.

11:11

1808 км.

1 д. 16 ч. 45 мин.

Чудово-Московское

12:22

2 мин.

12:24

1933 км.

1 д. 17 ч. 57 мин.

Волховстрой 2

14:26

2 мин.

14:28

2029 км.

1 д. 20 ч. 1 мин.

Лодейное Поле

15:54

2 мин.

15:56

2140 км.

1 д. 21 ч. 29 мин.

Подпорожье

16:27

2 мин.

16:29

2173 км.

1 д. 22 ч. 2 мин.

Свирь

16:42

34 мин.

17:16

2178 км.

1 д. 22 ч. 17 мин.

Петрозаводск

18:55

70 мин.

20:05

2271 км.

2 д. 0 ч. 30 мин.

Кондопога

21:08

5 мин.

21:13

2318 км.

2 д. 2 ч. 43 мин.

Медвежья Гора

22:50

12 мин.

23:02

2396 км.

2 д. 4 ч. 25 мин.

Сегежа

00:47

5 мин.

00:52

2489 км.

2 д. 6 ч. 22 мин.

Надвоицы

01:13

5 мин.

01:18

2505 км.

2 д. 6 ч. 48 мин.

Идель

01:47

2 мин.

01:49

2532 км.

2 д. 7 ч. 22 мин.

Беломорск

02:44

5 мин.

02:49

2583 км.

2 д. 8 ч. 19 мин.

Кемь

03:43

17 мин.

04:00

2630 км.

2 д. 9 ч. 18 мин.

Кузема

04:52

5 мин.

04:57

2676 км.

2 д. 10 ч. 27 мин.

Энгозеро

05:46

3 мин.

05:49

2726 км.

2 д. 11 ч. 21 мин.

Амбарный

06:05

3 мин.

06:08

2742 км.

2 д. 11 ч. 40 мин.

Лоухи

06:47

15 мин.

07:02

2777 км.

2 д. 12 ч. 22 мин.

Чупа

07:26

5 мин.

07:31

2798 км.

2 д. 13 ч. 1 мин.

Пояконда

08:13

19 мин.

08:32

2834 км.

2 д. 13 ч. 48 мин.

Княжая

09:19

5 мин.

09:24

2866 км.

2 д. 14 ч. 54 мин.

Кандалакша

10:27

25 мин.

10:52

2903 км.

2 д. 16 ч. 2 мин.

Полярные Зори

11:22

2 мин.

11:24

2926 км.

2 д. 16 ч. 57 мин.

Апатиты 1

12:13

10 мин.

12:23

2969 км.

2 д. 17 ч. 48 мин.

Оленегорск

13:35

15 мин.

13:50

3032 км.

2 д. 19 ч. 10 мин.

Кола

16:10

10 мин.

16:20

3116 км.

2 д. 21 ч. 45 мин.

Мурманск

16:40

3125 км.

2 д. 22 ч. 15 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Мурманск

Погода на станциях Анапа и Мурманск

Информация о поезде 293С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Мурманск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 293С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 18:25 и прибывает на конечную станцию Мурманск в 16:40. Вся дорога занимает 2 д. 22 ч. 15 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 48 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 9974 руб.
  • стоимость купейного места – 22668 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 293С Анапа - Мурманск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

49 станций

Самая длинная остановка:

70 мин. – станция Петрозаводск

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

9974 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Ксюша

    В поезде было очень грязно. И постоянно то включали то выключали кондиционер. То жарко – то холодно и так по кругу всю дорогу. Под конец уже бесить стало сильно такие перепады. Как будто нет какого то среднего уровня.

  2. Станислав Витальевич

    Очень некомфортно было стоять на станциях по 30 минут в жару, когда в вагоне не работает ни кондиционер, ни вентиляция. Почему нельзя продумать и сделать что-то с этим?

  3. Маша

    Состояние туалетов не очень. А так поезд как поезд. У нас шторка была привинчена какимми-то болтами и нельзя было завесить.

  4. Алина

    Ехала в 4 вагоне. Проводница Анастасия вела себя не самым лучшим образом. Выполнялись не все просьбы пассажиров. Я 2 раза просила сделать чай но так его и не дождалась!!! Безобразие!

  5. Василий Шарковский

    Ехал в Мурманск от родственников. Поезд вполне себе хороший. Не жарко. Чисто. Постельное белье не сильно старое. Матрасы удобные. Чего еще вам надо в поездке?

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
